“Un decreto sul dress code? Ecco perché un naked dress non ci sconvolgerà!”

Il Festival di Cannes ha avviato la sua 78° edizione il 13 maggio 2025, introducendo un nuovo regolamento sul dress code che vieta look eccessivamente audaci, corpi nudi e strascichi lunghi. La decisione, comunicata poche ore prima dell’inizio del festival, ha colto di sorpresa stylist e professionisti del settore, causando un disguido nell’organizzazione dei look per le celeb.

Il nuovo decreto sottolinea che l’eleganza non dipende solely dalla quantità di tessuto indossato. La storia dell’arte ha dimostrato che il corpo può essere rivelato con grazia. Tuttavia, l’attenzione sembra essere concentrata principalmente sul corpo femminile, soggetto più frequentemente a scandali. Si evidenzia che l’intenzionalità con cui viene mostrato il corpo è cruciale per stabilirne il gusto.

Un aspetto fondamentale rimarcato è il rispetto per il lavoro degli stylist e dei professionisti dell’immagine, molti dei quali sono stati costretti a modificare le loro scelte dell’ultimo minuto, come nel caso di Halle Berry. Questa situazione sottolinea la necessità di una comunicazione più tempestiva riguardo al dress code, affinché i professionisti possano operare con serenità e riflessione.

Si sottolinea infine un pregiudizio che riduce il mondo della moda a una semplice occasione di fortuna e svago, ignorando la serietà e le complessità del lavoro degli esperti del settore, cruciali per l’immagine delle celeb nel contesto di eventi internazionali.

