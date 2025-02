Un Cuore Svuotato: Riflessioni di Dolore

In un toccante post sui social, il senatore Mario Occhiuto ha ricordato il figlio Francesco, scomparso a causa di una caduta dalla finestra della loro abitazione. “Non potete immaginare quanto fosse speciale”, ha scritto Occhiuto, evidenziando anche la battaglia interiore del 30enne. Dopo giorni di silenzio, il senatore ha ringraziato le persone che hanno offerto supporto alla famiglia.

Francesco, che lavorava come ricercatore e psicologo, desiderava aiutare chi soffriva, avendo esperienza diretta del dolore. “Combatteva in silenzio una battaglia interiore” contro pensieri distorsivi, ha raccontato il padre, rivelando che a volte Francesco si confidava con lui e con uno specialista. La triste realtà è che il senatore pensava di poter proteggere il figlio e credeva che sarebbero riusciti a superare insieme le difficoltà.

Mario Occhiuto ha espresso il suo grande dolore, dicendo: “Mi sento svuotato, come se la vita avesse perso il suo senso. Se non fosse per chi ancora ha bisogno di me, non so come potrei andare avanti.” Il giovane Francesco è morto dopo essere caduto dall’ottavo piano della casa di famiglia a Cosenza, ed è deceduto nella notte all’ospedale dell’Annunziata a causa delle gravi ferite riportate. Alla fine del post, Occhiuto ha ribadito la sua gratitudine per il supporto ricevuto, mettendo in evidenza la perdita devastante che ha colpito la sua famiglia.