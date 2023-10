Un cucciolo unico al mondo abbandonato per la sua particolarità, non crederete ai vostri occhi

La storia di Ariel ha colpito il mondo, il giovane Cocker Spaniel con 6 zampe ha vissuto momenti orribili

Alcune volte la natura riesce a lasciare davvero tutti senza parole, non è chiaro come possano nascere alcuni meccanismi ma quel che è certo è che alcuni cuccioli possono essere più straordinari di altri e Ariel è sicuramente uno di questi. Il piccolo pelosetto di razza Cocker Spaniel è infatti nato con due zampe di più, una condizione particolarmente invalidante che non gli è servita per ottenere l’amore extra di cui avrebbe avuto bisogno, anzi.

La storia di Ariel non è infatti solo la storia di un cucciolo diverso, ma anche quella di un cucciolo abbandonato a se stesso a causa della sua diversità e del bisogno di cure di cui avrebbe avuto bisogno. Da quel freddo parcheggio del supermercato britannico in cui è stato salvato è iniziato tuttavia un percorso di rinascita grazie all’amore dei volontari.

Ariel, abbandonato fuori dal supermercato a causa del suo handicap, la sua condizione non ha simili

Misurare la brutalità dell’essere umano alcune volte è difficile, soprattutto quando emergono storie come quella di Ariel. La piccola di pochi mesi è infatti nata con diversi problemi, non solo due arti in più, ma anche un organo genitale non perfettamente completo ed un problema di tono muscolare che le impediscono di muoversi senza difficoltà.

Una situazione non incurabile, assolutamente, ma che avrebbe necessitato di qualche attenzione in più, un’attenzione che i suoi proprietari senza scrupoli non avevano però intenzione di dare. È così che Ariel è stata lasciata sola al freddo di un parcheggio di un supermercato, disorientata e spaventata, quando alcuni volontari hanno incontrato il suo sguardo dolce e non si sono voltati dall’altra parte.

Senza indugiare i due ragazzi hanno fornito una prima assistenza alla piccola per poi correre da un veterinario per avere una diagnosi. Le problematiche evidenziate dopo la visita hanno però portato alla luce una condizione ben più grave di quella apparente, una serie di problemi che vanno oltre le due zampe in più e che significherà no un cammino in salita per la cagnolina.

Nonostante queste sfide da superare, tuttavia, l’ondata di amore generata da Ariel ha invaso tutto il paese, sono state infatti centinaia le persone che si sono mobilitate per aiutare la piccola Cocker Spaniel e sono tantissimi coloro che si sono detti disposti ad accoglierla in casa ed offrirgli le cure di cui ha bisogno. Una testimonianza che da un atto barbaro come quello dell’abbandono può svelarsi anche l’altro lato dell’umanità, un lato buono e comprensivo in grado di ridare fiducia al mondo.

Ad ogni modo per ora non sarà possibile accogliere Ariel in casa, il rifugio che l’ha presa in cura, infatti, intende attendere che le condizioni della cagnolina siano definite.

Quel che è sicuro però è che la brutalità dei suoi ex padroni è solo un ricordo lontano e che durante la sua battaglia questa volta Ariel non resterà più sola, ma circondata dall’amore di centinaia di persone disposte a fare di tutto per portarla alla vittoria.