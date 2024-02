Un criceto amorevole è la nuova star di Tik Tok, quello che fa per arrivare in mano al suo padrone ha lasciato tutti di stucco!

Anche un tenero Orsetto Siberiano può dimostrare amore e tanta tenacia, non potrebbe essere più tenero di così!

Ogni animale a suo modo sa dare e indietro tutto l’amore che riceve, molto spesso in modo anche potenziato. Questo è vero dunque non solo per cani e gatti ma anche per altre specie spesso considerate meno capaci di farsi comprendere e amare come appunto i criceti. Il web però è pieno di eccezioni che stravolgono questa credenza e l’ultimo video dell’orsetto siberiano ne è l’ennesima conferma, il piccolo amico del suo padrone ha infatti deciso di scalare letteralmente le difficoltà per arrivare nella mano amorevole dell’uomo che lo ha cresciuto.

Altro che difficoltà! La piccola stazza non è un problema per il criceto in questione, sembra Speedy Gonzales!

Dopo il cane, il gatto ed il classico pesciolino rosso, senza dubbio è il criceto uno degli animali più scelti nelle case degli italiani e non solo. Queste tenere palle di pelo se maneggiate con costanza possono infatti abbattere le loro barriere e diventare dei teneri compagni con il quale giocare. Sono diverse le razze disponibili ma in quanto ad adorabilità i famosi Orsetti russi o Siberiani sono senza dubbio quelli ad andar per la maggiore, la loro stazza piccola e la livrea striata, che li fa somigliare quasi a degli scoiattolini senza coda, è in grado di ammaliare anche l’animo meno tenero ed alcune volte pare impossibile dirgli di no.

Il video in questione dimostra poi come questi animali siano in grado di interagire con il proprio padrone in maniera marcata, anche se purtroppo il punto debole di ogni convivenza con questi esserini sta nella loro vita piuttosto breve. Il criceto in questione però, nonostante la sua età non più giovanissima, non sembra avere alcuna difficoltà nel raggiungere i suoi obiettivi e beccarsi magari un semino speciale.

Nel video pubblicato su Tik Tok si vede infatti un uomo in tuta entrare nell’ampio spazio adibito per l’animale e questo senza esitare due volte si è lanciato letteralmente alla conquista della vetta scalando i pantaloni fino ad arrivare sulla mano del suo padrone. L’aria soddisfatta del topolino dopo tale riuscita sembra essere chiara a tutti ed è proprio questa ad aver scatenato l’ilarità del web ed il giro di condivisioni del video.

@aazzz1031 この小さな体のどこに そんな力があるの😂😂 #ジャンガリアンハムスター #ジャンガリアン #ジャンガリアンハムスターのいる生活 #ハムスターのいる暮らし #ハムスターの日常🐹 #ハムスター可愛い #ハムスター ♬ オリジナル楽曲 – あさみみちゃん – あさみみちゃん

Al di là del lato divertente dello show, tuttavia, quel che emerge è che ogni animale è profondamente in grado di dare amore se rispettato e curato con altrettanta passione, anche un piccolo topolino può dunque diventare una compagnia in grado di riempire la vita, sottolineando il rispetto che dovremmo quindi avere per qualsiasi animale. Siamo sicuri che dopo questo video saranno in tanti a desiderare un orsetto siberiano di egual tenacia, prima di avventurarsi in questa convivenza bisogna però pensarci bene, senza dubbio un risultato come quello mostrato è figlio di tanto tempo dedicato a questo animale e se vorrete ottenere lo stesso dovrete prima assicurarci di poter garantire le stesse cure anche voi, ma in questo caso il risultato sarà senza dubbio assicurato.