Replicandosi, il coronavirus muta. Quando crea una nuova copia del suo Rna, a volte commette degli errori. Pur avendo un sistema di “correzione di bozze” efficiente, le sviste avvengono sempre. “Con un calcolo approssimativo, diciamo che fa una mutazione per ogni persona che contagia” spiega Roberto Amato, ricercatore del Sanger Institute di Cambridge, il centro principale che in Gran Bretagna si occupa di sequenziare 10mila coronavirus a settimana. Una variazione su 30mila basi genetiche può sembrare molto poco. “Tanto più che la stragrande maggioranza delle mutazioni è insignificante” spiega Amato. Ma a volte basta un minimo cambiamento per trasformare la faccia del virus.

Una mutazione può far variare, anche di poco, la proteina spike sulla superficie esterna del virus usata come chiave per penetrare nelle nostre cellule. “In quel caso il virus ottiene un vantaggio evolutivo. Il nuovo ceppo comincia a diffondersi più degli altri”. Il processo è imprevedibile. “Le mutazioni sono casuali. E’ come se ogni volta il virus estraesse un biglietto della lotteria. Quasi sempre perde. Ma una volta ogni tanto vince il jackpot”. Con 83 milioni di persone contagiate nel mondo, dall’inizio della pandemia, di biglietti della lotteria Sars-Cov-2 ne ha estratti veramente tanti. Ecco tutte le mutazioni che si sono propagate tanto da essere state osservate in laboratorio.

D614G – Tredici volte più veloce del virus di Wuhan

E’ stata la prima mutazione importante, in un punto della proteina spike utile per legarsi alle nostre cellule. E’ stata notata a fine febbraio in Nord Italia e si è diffusa in modo rapidissimo. A Houston è stato misurato che a marzo era presente nel 71% dei virus analizzati. Ad aprile era già salito in cattedra, con il 99,9% dei campioni targati D614G. Messo in laboratorio a contatto con delle cellule, il virus mutato ha mostrato di essere fino a 13 volte più rapido nella replicazione rispetto al virus originario di Wuhan. E’ considerato uno dei motori della seconda ondata, assai più violenta della prima. D614G non rende il coronavirus anche più letale per l’organismo umano. La proporzione delle vittime rispetto ai contagiati resta costante. Ma aumentando i contagiati, purtroppo abbiamo visto aumentare anche i decessi.

B.1.1.7 – La variante inglese che resiste anche al lockdown

Per noi è la variante inglese, per gli inglesi “la nuova variante”. Riporta un numero altissimo di mutazioni contemporanee: ben 23, di cui 14 sulla proteina spike. Finora su un singolo virus (quello mutato nei visoni) ne erano state riportate al massimo 4. Il primo caso risale al 20 settembre ma Londra ha lanciato l’allarme il 14 dicembre. Desta due tipi di paure. La prima è che la spike, mutando molto, la faccia franca di fronte ai nostri anticorpi, prodotti sia dalle persone guarite che da quelle vaccinate. Questo rischio però non sembra ancora concreto (c’è forse più preoccupazione per gli anticorpi monoclonali). Il secondo allarme nasce dal fatto che una mutazione (nella posizione detta “501” della spike) è nota per aumentare la contagiosità del virus. E in questo i numeri dei contagi in Gran Bretagna, sembra confermare le previsioni fosche. Da giorni infatti il paese è abbondantemente al di sopra dei 50mila casi quotidiani. Il numero delle infezioni è in aumento soprattutto nelle zone dove il ceppo B.1.1.7 è diffuso, nel sud-est del paese. Uno studio dell’Imperial College attribuisce alla variante un aumento dell’indice di replicazione R tra 0,4 e 0,7 e in effetti, nonostante il lockdown, in questi giorni, nella Gran Bretagna sudorientale l’indice R resta superiore a 1. Il ceppo è stato trovato in altri 33 paesi del mondo, dagli Usa al Giappone all’Australia, passando anche per l’Italia. Da noi non esiste un monitoraggio genetico particolarmente attento e non sappiamo quanto la variante inglese si stia diffondendo in questi giorni. Non sembra causi forme di Covid più gravi, ma come per D614G, all’aumentare dei contagi purtroppo aumentano anche i decessi. Anche le notizie sulla diffusione nei bambini sono confuse. I contagi in Gran Bretagna sono aumentati nelle fasce d’età sotto ai vent’anni, ma per un periodo in alcune regioni le scuole sono rimaste aperte nonostante il lockdown.

N501Y – La variante sudafricana e l’allarme per i vaccini

In Sudafrica, altro paese dove i contagi sono rampanti, una nuova variante del coronavirus è stata osservata a fine ottobre nella regione del Capo, accompagnata da un numero rampante di contagi e da una carica virale più alta. Le persone contagiate con N501Y, cioè, albergano quantità superiori di virus nelle loro vie aeree rispetto a quelli contagiati con altri ceppi del coronavirus. La mutazione è sulla posizione 501 della spike ed è analoga a quella della variante inglese. Ma non sappiamo se si sia sviluppata in Sudafrica indipendentemente o se sia arrivata a bordo di un aereo. Oltre alla mutazione in posizione 501, il ceppo sudafricano ne ha diverse altre concentrate sulla spike. Simon Clarke, microbiologo dell’università di Reading, ha dichiarato alla Reuters che per quanto riguarda i vaccini “le mutazioni aggiuntive sulla spike destano inquietudine”. Anche il ministro della Salute inglese Matt Hancock lunedì si è detto preoccupato per l’efficacia delle iniezioni. Ugur Sahin, il fondatore dell’azienda tedesca BioNTech che ha messo a punto il vaccino di Pfizer, ha detto di aver già iniziato i test per verificare l’efficacia del suo prodotto sulle nuove varianti. Ci vogliono però alcune settimane per capire le caratteristiche di un nuovo virus in laboratorio.

N501T – anche in Italia trovato il virus potenzialmente più contagioso

A Brescia una mutazione nella posizione 501 della spike era emersa già ad agosto. Il virus ha subito una variazione leggermente diversa rispetto ai ceppi inglese e sudafricano, ma che potrebbe ugualmente averlo reso più contagioso. La mutazione è stata trovata da Arnaldo Caruso dell’università di Brescia e da Massimo Ciccozzi del Campus Biomedico di Roma in un paziente immunodepresso con una malattia molto lunga (si è contagiato ad aprile e il tampone è diventato negativo a novembre) rimasto sempre asintomatico. Non ci sono test di laboratorio in corso per verificare se la mutazione aumenti la contagiosità.

Cluster 5 – la variante dei visoni

In Nord Europa il coronavirus si è diffuso fin dalla primavera negli allevamenti di visoni. Questi animali sono suscettibili alla malattia come noi e negli stabilimenti vivono ammassati in spazi ristretti. Milioni di replicazioni negli animali hanno prodotto una versione del virus con quattro mutazioni, che poi è stata trasmessa all’uomo. Ad agosto il nuovo ceppo è stato identificato negli animali e a ottobre la Danimarca ha trovato alcune centinaia di persone con la “versione del visone” (chiamata in gergo tecnico cluster 5). Le autorità sanitarie del paese hanno lanciato l’allarme sull’efficacia del vaccino, ma anche degli anticorpi delle persone guarite, ordinando la soppressione di 17 milioni di visoni allevati. Successivi studi hanno ridimensionato il rischio per la nostra immunità, né sembra che il cluster 5 si sia propagato con numeri importanti fra gli uomini. Ma i visoni sono stati il primo campanello d’allarme: ci si è accorti che il virus stava mutando, e che il problema andava monitorato con attenzione.