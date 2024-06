un contorno leggero e versatile

Prepariamo peperoni e zucchine in padella per servire un contorno leggero e light, adatto a tutti.

La ricetta per peperoni e zucchine in padella è molto facile e veloce da fare: si tratta di una preparazione semplice, adatta per qualsiasi occasione. Il risultato finale è un contorno leggero e dal sapore sfizioso, che si adatta sia a piatti a base di carne che quelli a base di pesce.

Gli ingredienti principali sono quelli presenti nella sua denominazione; per preparare questo contorno non possono mancare i peperoni, sia gialli che rossi, e le zucchine. Tutto ciò che dovete fare è preparare le verdure e, poi, cuocerle in padella. Questo metodo di cottura è molto semplice e veloce. Una volta pronte, si possono servire sia calde che fredde, in base al piatto che devono accompagnare. In ogni momento e in ogni modalità, sono sempre buone!

Peperoni e zucchine in padella

Preparazione della ricetta per i peperoni e zucchine in padella

Cominciate dalle zucchine. Lavatele sotto acqua corrente e tagliate le due estremità. Poi, tagliatele in pezzi, in base a come preferite: a listarelle o a rondelle. Successivamente, lavate i peperoni. Tagliateli in due parti, togliendo il picciolo e pulendo l’interno. Tagliate anche questi a listarelle oppure in pezzi più piccoli. A questo punto, prendete una padella; sul fondo, versate l’olio a filo. Mettete l’aglio e fate soffriggere sul fornello. Quando diventa dorato, toglietelo; quindi, mettete i peperoni in padella. Insaporite con sale e pepe e fate cuocere per 10 minuti a fuoco moderato. Trascorso questo tempo, aggiungete le zucchine. Arricchite con l’acqua e con un po’ di prezzemolo tritato. Quando la zucchina si è ammorbidita potete spegnere. Aggiustate con altro sale e pepe, se serve. Mescolate un po’ per amalgamare i sapori e passate all’impiattamento.

Conservazione

Il contorno fatto con peperoni e zucchine in padella è davvero semplice e genuino, buonissimo per accompagnare qualsiasi secondo piatto. Potete conservarlo per 1 giorno in frigo, chiuso in un contenitore.

