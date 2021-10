Molte le iniziative organizzate dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (Uici) attraverso le sezioni territoriali. Gli eventi toccheranno i maggiori comuni italiani e capoluoghi di regione con presidi nelle piazze principali. Dall’organizzazione di visite oculistiche gratuite, agli eventi di informazione sulla complessità dell’occhio umano e come difenderlo dai danni prodotti dall’abuso dei dispositivi elettronici; dalle attività di orientamento sui nuovi ausili informatici accessibili per l’apprendimento dedicata a studenti non vedenti totali e parziali a quelle rivolte a studenti e insegnanti per la prevenzione dei problemi della vista durante lo studio; dalle conferenze informative sulla cultura della prevenzione in collaborazione con università e presidi ospedalieri del territorio alla divulgazione e distribuzione di materiali informativi in piazze e luoghi simbolo delle città, dall’organizzazione di convegni e momenti di approfondimento tecnico fino alla promozione di campagne su temi specifici per prendersi cura come la riabilitazione visiva o far conoscere le opportunità della telemedicina.

L’emergenza dell’ipovisione

Iapb mette a disposizione anche un numero verde 800-068506 che offre consulenze oculistiche gratuite dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Sul sito www.iapb.it/gmv2021/ c’è anche la mappa dell’Italia con le regioni nelle quali sono previste iniziative o visite gratuite. “Il tempo per agire è adesso – dichiara Mario Barbuto, presidente Iapb Italia e Uici – anche perché il fenomeno dell’ipovedenza, anticamera della cecità assoluta e della disabilità visiva grave è difficile da intercettare e monitorare, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne denuncia la crescita in tutto il mondo, e già oggi si stima che siano circa 240 milioni le persone colpite da ipovisione e cecità a livello globale.

Più risorse per la salute degli occhi

Da questo punto di vista il nostro Paese deve fare di più. “In primo luogo – prosegue Barbuto – occorre dare piena e più ampia attuazione alla Legge 284/97 che affida alle Regioni la gestione di programmi di prevenzione tramite finanziamento ministeriale, con campagne di informazione che illustrino alla cittadinanza la necessità di sottoporsi a controlli periodici fin dalla giovane età. In secondo luogo, è essenziale allocare nuove risorse destinate a indagini epidemiologiche su scala territoriale e nazionale che consentano di stimare con maggiore precisione la portata di questa emergenza. Ci auguriamo che le istituzioni ascoltino la nostra voce già con l’occasione della prossima Legge di Bilancio e poi in seno all’attuazione degli interventi sviluppati all’interno del PNRR”.

Il concorso fotografico

A livello internazionale, Iapb ha lanciato l’iniziativa ‘Pledge Your Sight Test’, ovvero ‘Impegnati a fare un esame della vista’, un invito alle persone a prendersi cura dei propri occhi e ai medici ad offrire consulenze in occasione della Giornata mondiale scattando una foto che testimoni lo svolgimento del controllo oculistico in modo che sia da esempio per tutti. C’è anche la possibilità di partecipare al concorso fotografico Iapb World Sight Day 2021 per condividere con il mondo ciò che vediamo. Per partecipare si può inviare, entro il 18 ottobre, la propria interpretazione del tema di quest’anno: #LoveYourEyes. “Stiamo cercando immagini che catturino l’idea di ciò che può significare avere una visione sana. Bambini che stanno raggiungendo il loro pieno potenziale grazie a una visione chiara, persone anziane che partecipano pienamente alla società grazie alla chirurgia correttiva, gli sforzi instancabili degli operatori sanitari per garantire che nessuno sia lasciato indietro o la speranza per un futuro più luminoso e più sano”, spiega il team di Iapb World Sight Day 2021. I vincitori del concorso saranno proclamati il 29 ottobre.