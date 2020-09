Non solo Alessandra Mussolini contesa fra Ballando con le Stelle e Grande Fratello Vip, pure un altro concorrente (attualmente in casa) è stato conteso da un altro programma, Temptation Island Vip, che tuttavia non ha mai visto luce.

A svelare l’aneddoto è stato Gabriele Parpiglia ospite a Casa Chi, raccontando come Massimiliano Morra fosse stato adocchiato per il cast della terza edizione di Temptation Island Vip, prima che Maria De Filippi decidesse di stravolgere tutto optando per due edizioni di non famosi.

“Ho una chicca su Massimiliano Morra che ho fatto in prima persona. Prima che iniziasse Temptation Island Nip era in corso la costruzione del cast di Temptation Island Vip, poi è cambiato e sono state fatte due edizioni Nip. Beh, per il Vip io ho chiamato Morra per partecipare insieme alla fidanzata. Lui mi disse che al momento era in ballo anche per il Grande Fratello e mi ha detto ‘Se non entro al Grande Fratello, vengo a Temptation Island‘ e quando gli ho detto ‘Non è il mercato del pesce, Temptation Island è una prova d’amore dove tu devi mettere i sentimenti davanti a tutto‘ e lui allora mi ha risposto ‘No, no, no, provo il Grande Fratello!’. In questo modo ha escluso la sua fidanzata”.

La fidanzata che avrebbe dovuto partecipare con Massimiliano Morra a Temptation Island Vip è Dalila Mucedero, che recentemente ha sbottato contro Adua Del Vesco:

“Voglio soltanto dire una cosa. Il vero essere di una persona esce fuori con il tempo. Inizialmente una persona può anche fare la ‘povera santa infelice della situazione’ ma l’essenza, il vero ‘io’, esce fuori pian piano. Quindi tempo al tempo, don’t worry! Ah, dimenticavo un’altra cosa: nella vita ci vuole coerenza, quella che mi sembra sia venuta un po’ a mancare. A buon intenditor poche parole”.

Considerando il trash che ci ha regalato in questi anni TI Vip è un vero peccato che quest’anno sia stato sospeso.