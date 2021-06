Arriva il nuovo singolo di Ed Sheeran, che sarà presentato allo show UEFA Euro 2020 su TikTok. Il teaser del brano su Instagram.

Ed Sheeran presenterà il suo nuovo singolo allo spettacolo UEFA Euro 2020 di TikTok. Il cantante di Perfect recentemente è diventato il volto della piattaforma di condivisione video mediante un ingaggio dal grande valore economico. L’artista, dunque, ritorna sul palco per il concerto in live streaming dalla squadra di calcio della sua squadra del cuore, l’Ipswich Town. Ecco cosa ha rivelato in una recente dichiarazione: “Non vedo l’ora di esibirmi allo spettacolo UEFA Euro 2020 di TikTok in diretta da Portman Road. È un posto che amo e non vedo l’ora di esibirmi per la prima volta con alcuni dei brani preferiti dai fan e con la mia nuova traccia“.

Ed Sheeran

Ed Sheeran presenta il nuovo singolo su TikTok

Un nuovo singolo presentato su TikTok. Così Ed Sheeran annuncia il suo ritorno sulle scene musicali. L’eventosi terrà alle ore 21:00 del 25 giugno e sarà gratuito e trasmesso sulla piattaforma di condivisione di video. Un fonte vicina all’artista ha detto alla rubrica Bizarre del quotidiano The Sun: “Il grosso affare di Ed era tutto collegato a questo concerto – e sarà fantastico. Il locale occupa un posto molto speciale nel cuore di Ed” e aggiunge: “Oltre a cantare alcune delle sue canzoni classiche, eseguirà per la prima volta in assoluto il suo singolo inedito. Ed ha tenuto nascosti i dettagli della traccia, incluso il nome, ma i fan avranno una vera sorpresa“.

Inoltre, Ed si è collegato su Instagram questa settimana per condividere un breve teaser della nuova canzone. È stato raggiunto dal vicino amico Courteney Cox al pianoforte. Ha semplicemente intitolato la clip: “25 giugno”. Non si sa se la star di “Friends” sarà presente nella traccia, tuttavia, Ed ha recentemente rivelato di aver aggiunto per la prima volta una band dal vivo alla sua performance live. Il video:

Il musicista 30enne ha sempre usato un pedale loop sul palco, ma ha ammesso di aver sentito di aver bisogno di una band completa per ottenere una performance migliore. “Ho usato il pedale loop per 15 anni e volevo provare qualcosa di diverso. Quello che sentivo erano i pezzi più deboli del tour ed erano proprio alcune delle canzoni che avevano bisogno di una band“.

L’evento e le novità del quarto album

L’evento includerà la primissima performance del prossimo nuovo singolo di Ed, oltre a una serie di brani classici per i suoi fan di tutto il mondo. Il concerto sarà trasmesso in live streaming da Ipswich alle 21:00 BST e sarà visibile gratuitamente su TikTok. Lo spettacolo sarà nuovamente disponibile per la visione il 26 giugno e il 9 luglio per il pubblico globale che ha perso la prima presentazione.

Sheeran ha lavorato al suo quarto album e ha anticipato che il suo singolo di ritorno sarà “davvero diverso“. Ha detto: “Il primo singolo è davvero diverso – davvero, davvero diverso. Ogni volta che ho pubblicato il primo singolo di un album ero nervoso perché non so come sarebbe andato e mi piace quella sensazione. Mi piace l’idea di pubblicare qualcosa e pensare tipo, ‘Non so come si sentirà la gente al riguardo’“. L’ultimo singolo di Shape of You è stato Afterglow, che ha rappresentato la sua prima nuova uscita in più di 18 mesi.