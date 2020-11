Lennon80: Arisa, Morgan e altri artisti parteciperanno a un concerto in live streaming per omaggiare il famoso Beatle.

Lennon80 è l’evento organizzato in Italia per celebrare quelli che sarebbero stati gli 80 anni di John Lennon, ex membro dei Beatles. Il concerto, che sarà trasmesso in live streaming, il 16 novembre 2020, coinvolgerà molti artisti italiani, tra i quali possiamo citare Morgan, Arisa e molti altri, che commemoreranno l’artista a quarant’anni dalla morte. Questo omaggio all’iconico membro dei Fab Four sarà condotto da Lodovica Comello, direttamente dal palco del Fabrique di Milano.

Il concerto – che sarà trasmesso in live streaming – sarà condotto da Lodovica Comello. Oltre ad Arisa e Morgan, che prenderanno parte a questo importante appuntamento che ricorda anche che sono passati 40 anni dalla morte di Lennon, ci saranno molti esponenti del panorama musicale italiano che canteranno le sue canzoni più amate.

Tra questi, Roberto Angelini (Propaganda Live), Gianluca de Rubertis, (Il Genio), Roberto Dell’Era (Afterhours, The Winstons), Danysol, Sebastiano Forte, Walzer, Enrico Gabrielli, (Calibro 35, PJ Harvey), Lino Gitto (The Winstons) e Andrea Pesce (Tiromancino).

Lennon80, gli ospiti speciali del concerto in live streaming

Ci saranno grandi ospiti che prenderanno parte a questa importante commemorazione dedicata a John Lennon. Tra questi, sono stati confermati Morgan, Arisa, Selton, Noemi, Federico Poggipollini, Cristiano Godano, Dente, Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Leo Pari, Camilla Magli, Filippo Graziani. Il ricavato dell’evento sarà devoluto al Fondo Covid-19 Sosteniamo la musica, coprendo – però – i costi di produzione, IVA e SIAE. I biglietti possono essere acquistati su Ticketmaster.