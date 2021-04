Il Glastonbury 2021 si farà, ma in live streaming: diversi gli artisti che prenderanno parte all’evento, come Damon Albarn e i Coldplay.

Quest’anno il Festival di Glastonbury si svolgerà online. A riferirlo, gli organizzatori che hanno comunicato l’avvio di tale manifestazione in live streaming, prevista per il 22 maggio alla Worthy Farm nel sud-ovest dell’Inghilterra, sede solita della kermesse musicale annuale. Gli interpreti che prenderanno parte all’evento saranno i seguenti: Coldplay, Damon Albarn, Jorja Smith, Haim, Wolf Alice e Michael Kiwanuka, oltre ad altre “apparizioni e collaborazioni“.

Consolle per dj

Glastonbury 2021, il festival si svolgerà in streaming

L’organizzatrice del Festival di Glastonbury 2021, Emily Eavis, ha detto che l’evento Live at Worthy Farm sarà “come il festival ma senza persone“. E aggiunge: “Vi porteremo in un viaggio attraverso tutti quei luoghi che conoscete e riconoscete di Worthy Farm…Costruiremo questo viaggio epico intorno al sito fino a notte fonda“, ha rivelato in una intervista alla BBC.

Ecco l’annuncio ufficiale su Instagram:

Il festival si tiene quasi ogni anno dal 1970, attirando – ogni volta – fino a 150.000 persone nella fattoria della famiglia Eavis. A gennaio, gli organizzatori hanno cancellato Glastonbury per il secondo anno consecutivo a causa della pandemia di Coronavirus.

Gli ospiti dell’evento

Anche se il Glastonbury Festival è stato cancellato per il secondo anno consecutivo, non mancheranno grandi artisti durante l’evento in streaming annunciato dall’organizzazione. Gli organizzatori hanno escogitato una soluzione virtuale per consentire agli appassionati di musica di tutto il mondo di condividere l’iconica esperienza musicale dal comfort e dalla sicurezza delle loro case.

L’evento, che avrà come punti di riferimento Pyramid Field e Stone Circle, vedrà una serie di artisti esibirsi, tra cui Coldplay, Damon Albarn, HAIM, IDLES, Jorja Smith, Kano, Michael Kiwanuka, Wolf Alice e DJ Honey Dijon. Ci saranno anche una serie di spettacoli a sorpresa.