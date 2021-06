Muse in tour nel 2022: la data e le informazioni sui biglietti dell’unico concerto fin qui programmato dalla band di Matt Bellamy in Italia.

La grande musica live è pronta a tornare a far emozionare anche il pubblico italiano. Nel 2022 torneranno nel nostro paese i Muse. La band britannica guidata da Matt Bellamy ha annunciato un grande appuntamento nel corso dell’estate che verrà. Un live tra i più attesi del prossimo anno, che potrebbe servire per accompagnare anche un nuovo album del gruppo, fermo da Simulation Theory del 2018. Andiamo a scoprire le informazioni sulla data e i biglietti.

Muse in Italia: la data del concerto a Firenze

L’appuntamento in Italia per l’amatissimo gruppo di Bellamy è quello della Visarno Arena di Firenze per uno dei festival che maggiormente ha subito lo stop per la pandemia da Covid: il Firenze Rocks. Dopo il rinvio delle ultime due edizioni, gli organizzatori hanno scelto di rilanciare l’evento con un cartellone di tutto rispetto, in cui si inseriscono anche i musicisti britannici di Starlight.

Matt Bellamy dei Muse

La data da segnare in calendario è quella del 17 giugno 2022. Sarà il grande ritorno per il gruppo rock di Matthew Bellamy, a tre anni dalle storiche esibizioni di Milano e Roma. I biglietti per il concerto sono in prevendita dal 9 e dall’11 giugno sul circuito TicketOne e in tutti gli altri punti vendita autorizzati. Di seguito il post:

Muse e non solo: il Firenze Rocks 2022

Si arricchisce di altri grandi protagonisti l’edizione 2022 del Firenze Rocks. Al momento sono stati annunciati nel primo giorno, il 16 giugno, i Green Day, che si esibiranno dunque il giorno prima rispetto ai Muse. Ancora da confermare la data dei Red Hot Chili Peppers, già in programma nell’ultima edizione saltata. Sono stati invece sicuramente cancellati gli eventi dei Guns N’ Roses e di Vasco Rossi, con il concerto del rocker di Zocca che si terrà sempre alla Visarno Arena ma al di fuori del contesto del festival, il 3 giugno 2022.