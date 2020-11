Basta un colpo di tosse per farci trasalire. E’ successo al premier Giuseppe Conte in studio con la giornalista Lilli Gruber, ma accade a tutti noi, preoccupati ai limiti dell’ipocondria che quel raschietto alla gola sia l’inizio di un lungo e duro tunnel da Covid. “A Conte era andata la saliva di traverso, forse era un po’ stanco e agitato. La tosse può avere anche cause psicologiche” spiega Giovanni Ralli, che ha insegnato otorinolaringoiatria all’università Sapienza di Roma. Il primo ministro era infatti negativo al tampone e aveva usato molto le corde vocali durante il giorno. L’ansia però accompagna molti, di questi tempi. “E non siamo esclusi noi medici”.

Come facciamo a distinguere la tosse da Covid?

“E’ una tossa secca, irritativa, persistente. Nei casi più gravi è accompagnata da respiro corto”.

Ma quanti colpi di tosse, in questa stagione, sono causati da normale irritazione della gola?

“Le cause possono essere tante, non certo solo il Covid. La tosse è un riflesso involontario di difesa delle vie aeree. Serve a espellere sostanze chimiche estranee o allergeni. E la trachea è un tessuto molto innervato, quindi sensibile. Uno stimolo che la provoca può essere per esempio l’inquinamento, se ci si trova in città e nei periodi in cui l’aria è più sporca. Poi ci sono le allergie, che danno sintomi simili al raffreddore. Perfino dei profumi troppo intensi possono scatenare il riflesso”.

Il freddo in sé può essere causa di tosse?

“Sì perché il freddo è una delle cause di irritazione delle vie aeree. Ma in casa bisogna stare attenti anche all’eccesso opposto. I termosifoni accesi potrebbero seccare l’aria. E un’umidità troppo scarsa può essere un altro motivo di fastidio per la trachea”.

La tosse grassa invece?

“In genere è causata da infezioni batteriche o virali. Lì la semplice irritazione non c’entra. Anche il continuo schiarirsi la voce dei fumatori è un riflesso per liberare le vie respiratorie dalla secrezione causata dal fumo”.

Poi ci sono le tossi che sembrano eterne. In genere chi le ha non si preoccupa nemmeno che sia Covid.

“Possono anche essere causate da farmaci. Ci sono alcune classi di ipertensivi che come effetto collaterale hanno una tosse secca e persistente. Se invece il sintomo è più intenso la notte o il primo mattino possiamo pensare a un reflusso gastroesofageo. Può sembrare strano, ma spesso siamo noi otorino a diagnosticare questo disturbo. Accorgersene non è difficile con un esame della gola. Accade che l’acidità creata dal reflusso nell’esofago si estenda fino alla trachea, irritandola. Avviene soprattutto la notte perché si sta distesi”.

E siamo ancora in attesa della vera influenza.

“E’ in ritardo. Stiamo vedendo pochissimi casi. Ma può darsi che grazie a mascherine e distanziamento avremo una stagione molto leggera. Almeno questo”.