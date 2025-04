In uno studio pubblicato su Science Advances e Datadryad, un gruppo di ricercatori ha creato una tecnologia chiamata “Oz”, capace di trasformare la nostra percezione dei colori. Stimolando direttamente i fotorecettori dell’occhio, è stato possibile far percepire a cinque volontari un colore mai visto prima. Questa innovativa tecnica ha aggirato i limiti del nostro sistema visivo attraverso l’uso di microscopiche dosi di laser che hanno attivato singolarmente i coni della retina, in particolare quelli sensibili al verde.

I partecipanti hanno descritto il nuovo colore, denominato “Olo”, come uno smeraldo con una saturazione inusitata, rappresentando quindi un’esperienza completamente nuova per il cervello umano. La scoperta ha implicazioni significative in vari campi, tra cui la realtà aumentata, la comunicazione visiva e la correzione di difetti visivi come il daltonismo. Le possibilità sono enormi, poiché ci sono infiniti colori che non percepiamo attualmente, e con l’evoluzione delle tecnologie potremmo un giorno vedere colori al di fuori della gamma visibile.

L’occhio umano è limitato a una ristretta parte dello spettro elettromagnetico, che va dai 380 nanometri (violetto) ai 750 nanometri (rosso). Tuttavia, altri animali possono vedere nell’ultravioletto, accedendo a un “mondo visivo” differente. La scoperta di “Olo” rappresenta un passo verso l’esplorazione di “colori invisibili”. Questo suggerisce l’esistenza di fenomeni sensoriali e dimensioni della realtà che sfuggono alla nostra percezione, sollevando domande affascinanti sulle esperienze possibili al di là dei nostri sensi attuali.