I Guns N’ Roses pubblicheranno una ristampa di Use Your Illusion, album uscito il 17 settembre 1991: il disco compie 30 anni.

Arriva una grande novità per i fan dei Guns N’ Roses: il gruppo ha annunciato la ristampa di Use Your Illusion che arriverà sugli scaffali molto presto. Slash ha condiviso questo aggiornamento in un’intervista a Biff Bam Pop! e ha detto: “È stato ritardato dalla pandemia ma sta uscendo, penso quest’estate”.

Guns N’ Roses

Guns N’ Roses, arriva la ristampa di Use Your Illusion

A breve, i fan dei Guns N’ Roses potranno mettere le mani sulla ristampa di Use You Illusion, album che la band presentò al mondo il 17 settembre 1991 e che, quest’anno, compie 30 anni. Per quanto riguarda gli extra che saranno presenti nella ristampa, Slash afferma che: “C’è un sacco di roba dal vivo, un paio di spettacoli. Il Ritz [a New York City] degli anni ’90 e uno spettacolo che abbiamo fatto a Las Vegas nel 1989. Ed è, in realtà, lo spettacolo in cui ho incontrato la mia ex moglie, quindi è stato davvero difficile persino fare il f*****o disco“. Il video di Knockin’ On Heaven’s Door:

Quando sono stati pubblicati, a settembre 1991, Use Your Illusion I & II ha scalato la classifica degli album di Billboard 200: Use Your Illusion II è finito al numero uno con 770.000 unità vendute nella prima settimana e Use Your Illusion I al secondo posto con 685.000 copie vendute.

Le parole di Slash

“Quando ci ripenso, è stato un risultato monumentale“, ha detto Slash a Classic Rock nel 2016. “La prima cosa che penso quando penso a quegli album è che stava accadendo un tale vortice di cose in quel particolare momento, ma è stato un grande traguardo. Penso che i dischi di Use Your Illusion, se conosci il retroscena, siano stati vittoriosi”.

Il primo concerto dei GN’R programmato per il 2022 consisterà ibn un’esibizione al festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida, nel mese di maggio. Gireranno l’Europa il mese successivo, poi in Australia, Nuova Zelanda e Messico nel corso dell’anno.