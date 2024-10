Un Chiodo per Te: La Magia di Rai 3

Matteo Salvini è stato ospite del programma “Lo stato delle cose” condotto da Massimo Giletti su Rai 3, dove ha scambiato battute amichevoli con il giornalista, scherzando riguardo al suo ritorno su quella rete. Salvini ha ironizzato dicendo che “questa non è la mia casa abituale”, mentre Giletti ha risposto che “questa è la casa di tutti”. Durante la trasmissione, il vicepremier ha ricevuto in regalo da Giletti un chiodo, in riferimento ai recenti problemi delle linee ferroviarie, esprimendo il suo impegno a risolvere le difficoltà e scusandosi con i passeggeri.

La conversazione si è poi spostata su Roberto Vannacci, un generale che è diventato un potenziale candidato alla segreteria della Lega. Giletti ha chiesto a Salvini se Vannacci avesse possibilità di diventare il suo successore e il leader della Lega ha risposto elogiando Vannacci come persona di valore e capace di attrarre consensi, sottolineando che ha ricevuto più di mezzo milione di voti. Tuttavia, Salvini ha dichiarato che finché avrà la voglia e la salute di ricoprire il suo ruolo, non ha intenzione di ritirarsi.

In un clima di unità, il leader della Lega ha ribadito che ci sono molti altri individui capaci nel partito, ma lui stesso è ancora motivato a continuare il suo lavoro. Il tema della leadership e della successione è stato trattato con leggerezza, ma con un chiaro riconoscimento delle capacità degli altri membri del partito.

In chiusura, si è parlato del tradizionale raduno della Lega a Pontida, dove i militanti si riuniranno anche nel 2024 per la 36esima edizione, un evento ricco di significato per il partito. Durante questa manifestazione, oltre a Salvini, sono attesi anche leader sovranisti europei, come il primo ministro ungherese Orbàn e il leader olandese Wilders. Salvini ha esortato i suoi seguaci a non mollare, ribadendo il suo impegno e la sua determinazione nel panorama politico italiano.