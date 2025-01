Un cervo maestoso in città

Un cervo è stato avvistato passeggiare per le strade deserte di un borgo abruzzese, catturando l’attenzione dei pochi abitanti rimasti in casa. Questa scena singolare si è svolta a Civitella di Alfedena, dove l’animale si muoveva con disinvoltura tra le stradine e si cibava di fiori direttamente dalle fioriere in marmo. I residenti, probabilmente per non disturbare il cervo, lo osservavano dalle finestre, creando l’impressione che la città fosse deserta, quasi un luogo fantasma.

Le immagini riprese da una telecamera hanno documentato questo incontro insolito, suscitando stupore e meraviglia negli utenti di internet. Mentre molti hanno trovato la scena affascinante e da favola, non sono mancati pareri critici. Alcuni spettatori hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dell’animale e degli abitanti, suggerendo che non fosse normale per un animale selvatico vagare liberamente in un centro abitato.

Tuttavia, in un piccolo comune senza il traffico delle città grandi, il cervo sembrava al sicuro e sereno. La discussione ha evidenziato un contrasto tra una visione romantica della natura e le preoccupazioni per la sicurezza dell’animale. Alcuni hanno difeso l’animale, sottolineando che la sua ricerca di cibo tra i gerani non fosse sorprendente, considerando che il suo habitat naturale è spesso compromesso dall’intervento umano. In definitiva, il video del cervo errante ha evocato emozioni contrastanti, tra ammirazione e preoccupazione per la sua sorte.