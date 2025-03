Un cervello, una salute: Fiorillo (Epa): “Impegnati a migliorare la salute cerebrale”

La European Psychiatric Association (EPA) sta collaborando con la European Academy of Neurology e il European Brain Council per sviluppare strategie volte a migliorare la salute del cervello. Tale iniziativa comprende l’ottimizzazione dei processi diagnostici per disturbi mentali e neurologici, con l’obiettivo di identificare biomarcatori comuni. Andrea Fiorillo, presidente della Società Italiana di Psichiatria Sociale (SIPS) e presidente eletto dell’EPA, ha annunciato queste attività durante l’evento ‘One Brain, One Health’ a Roma. L’incontro ha riunito figure politiche, istituzionali ed esperti del settore per discutere la Strategia Italiana per la Salute del Cervello 2024-2031 e per lanciare l’Alleanza italiana per la Salute del Cervello. Questa nuova organizzazione, parte della campagna ‘One Brain One Health’ e della ‘Italian Brain Health Strategy’, rappresenta un impegno condiviso per affrontare le sfide relative alla salute cerebrale sia a livello nazionale che internazionale. L’iniziativa mira a garantire maggiore coordinamento nella ricerca e nella pratica clinica per affrontare efficacemente i disturbi neurologici e psichiatrici, promuovendo innovazioni nella diagnosi e nel trattamento.