Sono sempre rarissimi, ma i casi di trombosi tra i vaccinati con AstraZeneca continuano ad avvenire. L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) il 31 marzo ne aveva censiti 62, di cui 44 nell’area economica europea, con 14 morti, su 9,2 milioni di iniezioni. Il 18 marzo erano 25. La Gran Bretagna venerdì ha annunciato di averne osservati 30 sospetti, di cui 7 fatali, su 18,1 milioni di iniezioni con AstraZeneca (31 milioni le vaccinazioni totali). Per l’Ema gli eventi avversi sospetti si calcolano intorno a uno ogni 100mila vaccinati al di sotto dei 60 anni. Una nuova riunione dell’Agenzia regolatoria è prevista per mercoledì prossimo.

La notizia inglese ha colto un po’ tutti alla sprovvista: Londra infatti aveva sempre difeso il vaccino come estremamente sicuro. Il fatto che nel paese cha ha “inventato” il prodotto di AstraZeneca non fossero stati osservati eventi avversi era – prima di ieri – uno degli argomenti usati da chi definiva troppo allarmistica la scelta di sospendere le iniezioni. Il 18 marzo in fondo l’Ema si era pronunciata in senso rassicurante: i benefici del vaccino di AstraZeneca superano di gran lunga i rischi. Le inoculazioni vanno riprese.

I 30 casi inglesi di venerdì hanno risollevato la preoccupazione. L’Olanda ha deciso ieri di sospendere le somministrazioni al di sotto dei 60 anni, dopo 5 casi di trombosi in altrettante donne tra i 25 e i 65 anni. Lo stesso aveva deciso la Germania il 31 marzo. La Francia non aveva mai ripreso, nemmeno dopo il via libera dell’Ema del 18 marzo, al di sotto dei 55 anni. Amsterdam ieri ha esteso la sua decisione: AstraZeneca è sospeso del tutto. Le rarissime reazioni avverse d’altra parte continuano a non presentarsi con gli altri vaccini usati al momento, soprattutto Pfizer e Moderna.

L’Ema nel suo rapporto del 31 marzo aveva calcolato un evento avverso ogni 100mila abitanti. I decessi sono circa uno ogni 700mila. I dati col passare del tempo si stanno stabilizzando: gli eventi di trombosi restano estremamente rari, sono concentrati fra le donne al di sotto dei 60 anni e avvengono fra i 4 e i 16 giorni dopo la somministrazione. Il rapporto fra rischi e benefici resta evidentissimo. Ma se si vanno a guardare i dati suddivisi per età, le valutazioni cambiano leggermente.

I benefici di AstraZeneca infatti – 60% di efficacia nel prevenire l’infezione e 100% di efficacia nel prevenire ricoveri e decessi – sono evidenti fra gli anziani: qui si concentrano i decessi del Covid. Ma raramente gli under 60 perdono la vita per il Covid. E proprio in questa fascia d’età si sono concentrati i casi della particolare forma di trombosi osservata fra i vaccinati (con le donne più numerose degli uomini). Vale ancora la pena affrontare il rischio di un effetto collaterale grave per evitare un’infezione che nella maggior parte dei casi verrebbe superata? Qui il verdetto non è chiaro, probabilmente ci vorrà una nuova analisi dell’Ema. E come già avvenuto a inizio mese, in assenza di dati chiari ogni paese decide per sé.

Da qui le decisioni a ranghi sparpagliati prima di Norvegia e Danimarca, che già il 18 marzo avevano deciso di mantenere ferme le siringhe. Poi della Francia, che all’arrivo di AstraZeneca a gennaio aveva messo in dubbio l’efficacia del vaccino fra gli anziani, limitandola agli under 65, per poi ribaltare la sua linea con l’emergere degli effetti collaterali. Così come ha fatto la Germania il 31 marzo, riservando il vaccino inglese messo a punto a Oxford ai più anziani. La scelta drastica dell’Olanda di oggi potrebbe innescare un nuovo domino, con altri paesi che potrebbero farsi convincere a seguire questa linea. L’Italia al momento non ha intenzione di limitare il vaccino. Ma il quadro potrebbe cambiare nei prossimi giorni.

Nel nostro paese sono tre i casi sotto esame. Il musicista di Biella è morto per un problema di cuore sicuramente non collegato al vaccino. In dubbio restano invece due vittime siciliane (il poliziotto e l’ufficiale di marina), che si trovano sotto la lente della procura di Siracusa e una a Napoli. Ma il nesso con il vaccino per il momento non è stato confermato. Anche l’Australia, che ha vaccinato ancora pochissimo, sta indagando un caso sospetto.

In Germania intanto un medico dell’università di Greifswald, Andreas Greinacher, uno dei maggiori esperti europei di trombosi, ha suggerito una spiegazione. Il vaccino, nei rarissimi casi sotto esame, indurrebbe una risposta anomala di alcuni anticorpi, che attaccherebbero le piastrine. Così si spiegherebbe l’anomalia di una trombosi (che spesso avviene al cervello, ma in alcuni casi anche ai polmoni o all’addome) in concomitanza con un grande calo delle piastrine. La condizione, se riconosciuta in tempo, potrebbe essere trattata senza grandi difficoltà in ospedale.