Un capolavoro che arriva dall’800: ecco l’unica città italiana con una piazza interamente coperta.

Bologna è famosa per il suo ricco patrimonio culturale e per la sua storia affascinante. Tra i suoi tesori nascosti spicca piazza coperta di Sala Borsa, situata nel Palazzo d’Accursio. Questo luogo non è solo un punto di ritrovo ma anche un simbolo della storia bolognese. La struttura, realizzata in vetro e ferro, è caratterizzata da una luce naturale che illumina i resti archeologici di antiche civiltà, testimoni di secoli di trasformazioni. Inaugurata nel 1886 dall’ingegnere Filippo Buriani, Sala Borsa presenta un design che richiama il gusto dell’epoca per l’architettura in ferro e vetro, simile a gallerie commerciali e stazioni ferroviarie.

Inizialmente, la piazza ospitava la Borsa di Commercio, ma con il tempo subì varie metamorfosi. Negli anni Venti del Novecento, il luogo venne rinnovato con un lucernario monumentale e un soffitto a cassettoni, nascondendo le originali strutture in ghisa. Sotto un pavimento di cristallo, sono visibili i resti di Felsina e Bononia, che collegano il passato remoto di Bologna con il presente. Dopo la chiusura della Borsa nel 1903, il luogo cambiò varie destinazioni fino a quando, nel 2001, fu inaugurata una biblioteca multimediale.

Nel 2016, Sala Borsa è stata dedicata a Umberto Eco, simbolo della cultura moderna italiana. Entrare in questo spazio è un’esperienza unica: la luce naturale create un’atmosfera sospesa, mentre gli elementi architettonici si fondono con le vestigia storiche. Oggi, Sala Borsa è animata, con la biblioteca e gli spazi adiacenti che ospitano eventi e mostre culturali. Il quartiere universitario circostante, insieme a luoghi come il Cinema Modernissimo, contribuisce alla vitalità dell’area.

Si progettano nuove iniziative per promuovere la fruizione culturale attraverso tecnologie avanzate, mantenendo Sala Borsa come un baluardo di memoria e innovazione. Questo spazio coperto rappresenta un importante centro culturale nel contesto contemporaneo di Bologna, contribuendo a mantenere la città al centro della scena culturale europea.