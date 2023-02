Un cantante di Sanremo “fidanzato con un ragazzo del suo entourage”, il gossip

Il Festival di Sanremo è alle porte e in attesa di scoprire le canzoni in gara, Dagospia ha pubblicato un gossip su un cantante in gara. Questo artista sarebbe – secondo quanto scritto da Ivan Rota – fidanzato con un ragazzo del suo entourage e avrebbe un’amicizia “forse anche troppo” con un altro cantante.

Il primo ha “mietuto successi quest’anno”, mentre l’altro è già stato “sul palco dell’Ariston” ed è molto “colorato”.

Ecco cosa è stato scritto:

“Tra due cantanti del Festival di Sanremo corre buon sangue, forse anche troppo. Uno è molto “colorato” e già lo si è visto sul palco dell’Ariston. L’altro è fidanzato con un ragazzo del suo entourage e quest’anno ha mietuto successi. Aiutino: hanno due nomi strani”.

Cantante di Sanremo “molto colorato”, è Rosa Chemical?

L’aiutino sui nomi strani non ha di certo aiutato, dato che la stragrande maggioranza dei Big in gara hanno nomi d’arte; ma quello “molto colorato che lo si è già visto sul palco dell’Ariston” potrebbe forse essere Rosa Chemical, come sottolineato da alcuni utenti su Twitter. Il cantante, infatti, l’anno scorso è stato ospite di Tananai per cantare la cover di Raffaella Carrà.

e comunque la cover di Raffaella Carrà di Tananai e Rosa Chemical é stata bellissima e chi pensa il contrario ha un problema nella testa funziona a metà#DomenicaIn #Sanremo2022 pic.twitter.com/bOwG9xcmRi — N. 直美 🌙 (@Nayrobica_) February 6, 2022

L’anno scorso Rosa Chemical ha dichiarato durante un’intervista a Le Iene: