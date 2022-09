Un cane viene abbandonato insieme ad uno strano biglietto

Ritrovato un cane abbandonato legato fuori da una società umanitaria della Caroline a del sud.

Greenville Carolina del sud, un cane è stato trovato legato a un palo fuori dalla Greenville Human Society, con un biglietto accanto. Una scena insolita e un abbandono fuori dal comune.

Sul biglietto anonimo, accanto al cane ci sarebbero le motivazioni che hanno spinto il proprietario all’abbandono del cane, il biglietto è stato fotografato e postato su Facebook insieme alla foto del cane.

Un cane viene abbandonato accanto a lui un biglietto del padrone

Un cane abbandonato legato a un palo e una nota scritta a mano che confessa le motivazioni dietro la dura decisione di abbandonare il proprio cane. A quanto emerso sul biglietto ci sarebbe scritto che il cane sarebbe vittima di una malattia e che il proprietario non poteva più prendersi cura dell’animale. La società umanitaria ha pubblicato la foto del cane e del biglietto sulla pagina Facebook dichiarandosi poco sorpresi. Nel post viene affermato che anche se l’abbandono degli animali è contro la legge ciò accade frequentemente causando stress agli animali e creando caos all’interno dei rifugi.

Una volta messo in salvo il cane è stato portato all’interno della struttura e gli è stato dato da mangiare, successivamente è stato sottoposto a vari esami. Dai quali sarebbe emerso che l’animale soffre di un soffio al cuore di grado 6, ovvero il grado più alto e più grave tanto da poter essere percepito attraverso la parete toracica. Una grave condizione che richiede almeno un ecocardiogramma. Si ipotizza inoltre che ci potrebbe essere la necessità di ricorrere a un intervento chirurgico, o in alternativa ad un regime terapeutico per tutta la vita.

I problemi però sarebbero di carattere economico, infatti la società ha dichiarato che ultimamente hanno avuto molti più animali malati e feriti di quanti fondi siano disponibili per poterli curare. La società infatti adesso sta chiedendo aiuto anche attraverso i social dichiarando che il cane che è stato ritrovato sarebbe solo uno dei 95 animali malati o feriti presenti in struttura. Non hanno intenzione di arrendersi ma sperano di trovare l’aiuto necessario per poter andare avanti nella loro causa.