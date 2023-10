Un cane vagava in mezzo alla strada: il messaggio sul collare

Non è raro trovare un cane per la strada, questo in particolare vagava ma aveva un messaggio sul collare molto preciso.

Capita spesso di trovare cani che girano per la strada, soprattutto dopo essere stati abbandonati. Spesso sono confusi e non sanno dove andare. Ci sono persone che rimangono del tutto indifferenti e persone che decidono di fermarsi immediatamente, anche senza pensarci, per prestare loro il proprio aiuto. Tuttavia, a volte si può anche andare incontro a scene divertenti come nel caso di questa storia. Un uomo ha trovato un cane che vagava per la strada, ma aveva uno strano e divertente messaggio sul suo collare. Di cosa si tratta? Vediamo tutti i particolari.

Un cane vagava in mezzo alla strada: ma ecco il messaggio sul collare

Alexis Reyes, attraverso il suo profilo social @alemvz.1, ha pubblicato un video su Tik Tok in cui mostra a tutti l’incontro che ha fatto per la strada mentre camminava. Ecco che compare un bellissimo cane che sta in sua compagnia e di chi la accompagna. Si dimostra molto affettuoso ed era chiaro anche dal suo aspetto che non era un cane randagio. Ma che cosa ci faceva tutto solo in quel posto?

Il cane apparteneva alla razza Pastore Scozzese Shetland, aveva gli occhi molto buoni ed era mansueto, tanto da non avere nemmeno il più piccolo accenno di timore nei suoi confronti. Ha fatto di tutto per attirare l’attenzione delle persone e poi si è fatto coccolare.

Le persone hanno pensato che fosse stato abbandonato, ma qualche carezza in più ha fatto scoprire il suo collare rosso sul quale c’era scritto un messaggio con un pennarello nero. C’è stato un respiro di sollievo perché hanno pensato subito che ci fosse scritto l’indirizzo di casa e che il cane non fosse stato abbandonato ma si fosse perso.

L’uomo ha guardato per bene ed è riuscito a leggere quello che c’era scritto: “Non rubare il mio collare, so come tornare a casa. Il mio nome è Makuky“. Le due persone che erano con lui sono scoppiate a ridere e hanno iniziato a parlare con Makuky, molto più sollevate e tranquille.

Makuky era semplicemente un cane lasciato libero di girare un po’ ovunque, ma che poi faceva ritorno a casa. Nel frattempo, approfittava dei passanti per farsi fare qualche coccola in più e magari rubare qualche snack. Di sicuro con quel pelo liscio, pulito e morbido non passa inosservato e con quegli occhioni dolci è in grado di ottenere di tutto.

Anche le reazioni e i commenti a questo video erano molto ironici e divertenti. Tuttavia, c’è stato anche qualche utente abbastanza contrariato. Infatti, lasciare libero un cane in questo modo può essere pericoloso. Per la strada ci sono tanti pericoli, anche se il cane è abituato ed è tranquillo e mansueto.

Diversi hanno suggerito al proprietario di Makuky di inserire almeno il suo numero di telefono sul collare, oppure l’indirizzo di casa. Se il cane dovesse incontrare dei problemi, ecco che le persone saprebbero meglio come aiutarlo concretamente riportandolo a casa.