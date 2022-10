Un cane sta per essere abbattuto: lo scandalo del canile

Un cane che vive in canile sta per essere abbattuto, queste sono le regole.

Cornelius è il nome del Pitbull che stava per essere abbattuto, è di colore grigio è maschio e ha dieci anni, il suo passato non è chiaro e nessuno sa che cosa abbia fatto questo cane in dieci lunghi anni di vita, quel che è certo è che era un randagio infatti nel mese di settembre è stato portato all’Harris County Animal Shelte.

Un rifugio per animali abbandonati che si trova ad Houston negli Stati Uniti, questa associazione ha le proprie regole, e queste dicono che se un cane non trova adozione entro un breve lasso di tempo limitato automaticamente viene soppresso.

Cornelius un Pitbull sta per essere abbattuto, tutta la storia del cane

Cornelius si trovava nel canile già da settembre nessuno sa se prima di approdare lì vivesse in strada o se invece avesse una famiglia che lo ha abbandonato, fatto sta che secondo l’associazione stava lì già da troppo tempo, il 26 settembre alle ore 18:00 Cornelius sarebbe dovuto morire. Nemmeno un mese dopo essere arrivato al canile era già troppo tardi secondo loro per trovare un’adozione, il suo tempo era scaduto.

Delle strane regole, abbastanza spietate e disumane, tuttavia altri rifugi con regole differenti hanno preso a cuore le sorti di questo cane e hanno fatto in modo che Cornelius venisse spostato per tempo presso un altro canile statale il BARC Animal Shelter, con la speranza che il cane potesse trovare finalmente una casa. C’è da dire però che anche se questo rifugio ha accolto a braccia aperte Cornelius salvandogli la vita e dandogli una seconda possibilità, lì c’è comunque un limite di tempo e gli animali che dopo un po’ non trovano un posto fanno la stessa fine.

A distanza di qualche tempo quando la triste storia si stava per ripetere, è intervenuta un’altra associazione la Lucky Tails Rescue, la quale ha dichiarato di essere in contatto con una donna che sarebbe stata disposta a tenere il Pitbull in stallo con sé. Una sistemazione temporanea fin quando non si sarebbe fatto avanti qualcuno. È in questa casa che l’animale ormai anche anziano ha trovato finalmente la pace, è letteralmente rinato e ringiovanito, correva avanti indietro per il giardino godendoselo a pieno, ha ricevuto un nuovo pupazzo, si è sdraiato stremato al sole dopo giornate intense di giochi e ha avuto l’amore che forse non aveva mai conosciuto. Col passare dei giorni la donna ha deciso di tenere Cornelius per sempre con sé, ormai l’aveva conquistata, stava troppo bene con lui e non voleva più separarsene, la sua casa era quella.