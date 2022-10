Un cane resta a controllare la fogna il motivo è sconvolgente -VIDEO

Un cane randagio è seduto a controllare interrottamente una fogna, alla fine arrivano i pompieri e la motivazione è sconvolgente.

Una donna di nome Annie era a passeggio per la città quando a un certo punto ha notato un cane randagio in strada, l’animale era immobile e continuava ad osservare una fogna a quel punto la donna è entrata in macelleria per farsi dare un osso da dare al cane in quanto credeva che l’animale fosse affamato.

Anche se all’inizio il cane era un po’ sospettoso alla fine la fame ha avuto la meglio e si è avvicinato alla donna per mangiare l’osso con gusto.

Un cane resta immobile davanti ad una fogna ma nessuno riesce a capire il perché

Il giorno seguente Annie passa nuovamente per quella strada e trova il cane seduto nello stesso posto così decide di comprargli degli affettati, a quel punto però il cane fa qualcosa di insolito, anziché mangiarli lui, prende i salumi in bocca e li lascia scivolare dentro la fogna.

Potrebbe interessarti anche >>> Carenza di tirosina nel cane: di cosa si tratta e quali sono i sintomi da osservare

In quel momento la donna inizia a pensare che forse ci potrebbe essere qualcuno dentro la fogna, così chiama i vigili del fuoco senza pensarci due volte. Appena arrivati i soccorsi, la donna gli racconta il tutto e gli uomini decidono di aprire la fogna, tolgono la grata e quello che trovano è incredibile, c’erano dei gattini nati da pochissimo.

Potrebbe interessarti anche >>> Perché non guardare il cellulare quando passeggiamo con il cane? Risponde l’esperto

Probabilmente i gattini erano caduti nella fogna accidentalmente a causa della pioggia e il cane se ne era accorto, l’animale si è dimostrato molto protettivo decidendo di dargli una mano, gli ha portato del cibo e gli è stato vicino. Annie ha preso la decisione di portare i cuccioli di gatto con sé fin quando non saranno pronti per trovare una casa ed essere adottati da qualcuno, inoltre ha portato con sé anche il cane che però ha intenzione di tenere con lei.