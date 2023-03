un cane decide di prendersi cura di lui video

Rimasto orfano a soli nove giorni, un piccolo puledro è stato adottato da un dolcissimo cane che ha deciso di prendersi cura di lui.

Valori come il rispetto, la gentilezza, l’altruismo e l’amore per il prossimo sembrano ormai scomparsi negli esseri umani, ma non di certo negli animali, dai comportamenti dei quali gli umani stessi dovrebbero prendere esempio. Gli animali non si fermano di fronte ad alcuna differenza e sono sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno, soprattutto i cuccioli. Così è stato per un cagnolino di nome Zip e per un puledro orfano che è stato chiamato Tye. La storia dell’amicizia tra queste due specie viventi così diverse è stata raccontata sui social network e testimoniata da numerose foto e video. In particolare, a dimostrare alla perfezione il profondo legame d’affetto instauratosi tra il cane e il cavallino è stato un filmato condiviso su YouTube.

Il cane Zip ha adottato un puledro orfano: il video del dolce quattro zampe insieme all’affettuoso cucciolo

Il video caricato su YouTube al canale A L. com (@ aldot com) ritrae il momento in cui il puledro riposa tranquillo, sdraiato accanto al cagnolino Zip.

Come ha raccontato il proprietario della fattoria in cui Tye e Zip vivono, il puledrino è rimasto orfano a soli nove giorni di vita quando la sua mamma è purtroppo deceduta a causa di una malattia. Zip, un cane di cinque anni salvato dalla strada dove era stato abbandonato, viveva ormai da tempo nella fattoria ed era abituato a vedere tutti i giorni i cavalli, con i quali però non aveva mai mostrato di voler interagire.

Quando Zip ha visto però la tristezza del piccolo Tye rimasto da solo, si è avvicinato come se avesse compreso che il cucciolo aveva bisogno di affetto. Da allora il cagnolino e il puledro non si sono più separati e Zip è diventato il padre adottivo di Tye.

La loro storia, che testimonia il modo con cui gli animali riescono a interagire tra di loro e a comprendere le difficoltà degli altri, non è un caso isolato.

Sono numerose le notizie di animali che si sono presi cura di cuccioli di specie diverse rimasti orfani. Tra i video circolati sui social network che dimostrano i legami più impensabili, si dovrà sicuramente ricordare i filmati che ritraggono una pappagallina mentre si prende cura di una cucciolata di gattini rimasti senza mamma e li accudisce tenendoli al sicuro e portando loro il cibo, esattamente come avrebbe fatto con i propri piccoli. Anche la storia di una dolcissima gatta di nome Pusha che ha adottato dei cuccioli di scoiattolo ha sorpreso e appassionato milioni di utenti del web, allo stesso modo di quanto accaduto con la storia della gatta che ha adottato l’affettuosa scimmia Susie. (di Elisabetta Guglielmi)

Non diversamente, la storia dell’affetto tra Zip e Tye ha conquistato i cuori degli utenti dei social, che hanno visualizzato milioni di volte i video che ritraggono questi due dolcissimi animali che trascorrono le loro giornate insieme nella fattoria, intenti a giocare, mangiare o riposare in perfetta armonia.