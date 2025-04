un calendario che è un’impresa straordinaria

Una primavera di intenso lavoro sta caratterizzando l’attività del Parlamento italiano, con un approccio serrato verso l’estate a causa di campagne elettorali, referendum ed elezioni imminenti. Nelle prossime settimane, Camera e Senato saranno coinvolti in un tour de force per l’approvazione di un gran numero di decreti in scadenza. I lavori a Montecitorio saranno intensificati: i ponti primaverili sono stati ridotti, e l’aula si riunirà il 22 aprile per approvare il Decreto Legge Pa, da inviare al Senato entro il 13 maggio. La modalità accelerata ha sollevato proteste dalle opposizioni, come il M5S che ha promesso ostruzionismo a maggio. Il Pd ha anch’esso criticato la chiusura della maggioranza sui lavori parlamentari.

In seguito all’approvazione del Dl Pa, spiccano altre scadenze, tra cui il Dl sicurezza, che deve essere esaminato entro il 10 giugno. Anche il Senato ha in programma di approvare il Decreto bollette, e Giorgia Meloni parteciperà a un incontro al Senato. Dopo i lavori parlamentari della prossima settimana, si prevede un periodo di tranquillità, ma i calendari di maggio e giugno appariranno impegnativi con vari decreti da discutere. Alcuni esempi includono quelli sulle consultazioni elettorali e referendarie e sul tema della cittadinanza.

Le elezioni amministrative e il referendum si avvicinano: il primo turno delle amministrative si svolgerà il 25-26 maggio, con un election day e ballottaggi tra l’8 e il 9 giugno. In totale, oltre 400 comuni saranno coinvolti, con vari orari di voto a seconda delle regioni. Le decisioni del Consiglio dei Ministri e le scadenze elettorali influenzeranno ulteriormente il lavoro parlamentare.