C’è anche Davide Iovinella nel cast del nuovo reality Come Una Volta – Un Amore Da Favola che debutterà su Discovery+ a gennaio. Un nome che a molti probabilmente dirà poco, dato che qua lo avete conosciuto come Dadà Montana, cadetto della prima edizione dell’Academy di Rocco Siffredi.

Davide Iovinella ha da tempo accantonato quella carriera (anche se ha un profilo OF col nome d’arte di Davide Montana), ha giocato a calcio a livello professionista ed ha anche sfilato. Ora il debutto in un reality.

Come scritto da TvBlog, Come Una Volta – Un Amore Da Favola “si presenta come il primo programma che unisce le dinamiche classiche del reality show e del dating show a quelle di un viaggio a ritroso nel tempo che porterà i concorrenti fino al 1821“. Praticamente un Collegio che incontra Love Island.

“I partecipanti, tutti ragazzi e ragazze di età compresa tra i 20 e i 30 anni, infatti, dovranno abbandonare i loro outfit moderni e i loro smartphone per trasformarsi in principi e principesse e calarsi perfettamente nelle magiche atmosfere dell’800. Il corteggiamento, ad esempio, avverrà senza l’ausilio della tecnologia ma solamente tramite lettere scritte attraverso l’utilizzo del calamaio. I concorrenti, inoltre, dovranno indossare corsetti e doppiopetto e imparare ad andare a cavallo”.

E ancora:

“I ragazzi e le ragazze, come già anticipato, dovranno imparare a parlare in maniera elegante, conoscere le buone maniere e rispettare le rigide regole per diventare “damigelle a modo” e “perfetti gentiluomini”. […] Il viaggio durerà 4 settimane al termine del quale i ragazzi potranno riappropriarsi dei loro abiti e dei loro smartphone. Solo alla fine, le coppie si mostreranno, per la prima volta, nella loro veste contemporanea”.

Come Una Volta – Un Amore Da Favola è stato descritto anche come un reality ispirato al successo di Bridgerton.

Il cadetto Davide nel reality di Discovery+

Ecco come è stato presentato Davide: