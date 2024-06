“Un brutto problema” L’amatissima conduttrice ricoverata in ospedale: scatta l’allarme

Ci sono nomi iconici della storia della televisione e altri che, pur essendo celeberrimi e amati, non diventano un riferimento per un Paese intero. La televisione, si sa, è in grado di “sfornare” talenti del mondo dello spettacolo, showman e showgirl, facendo emergere anno dopo anno un presentatore o una presentatrice capace di coinvolgere il pubblico come fosse davvero la propria famiglia.

Se c’è un nome che perfino in tutta Europa si conosce molto bene, è quello dell’americana Oprah Winfrey e che è in grado di suscitare già il buon umore. La schiera di personaggi intervistati dalla nota presentatrice è pressoché infinito e ricco di nomi di spicco a livello globale.

È di oggi, però, la notizia che Oprah (basta il nome stavolta per parlare di lei) è stata ricoverata in ospedale a causa di un problema allo stomaco. A riportarlo è il Daily Mail e la notizia è stata confermata da Gayle King, amico e collega della celebre presentatrice americana. King ha dichiarato: “Era disidratata e aveva bisogno di una flebo, una situazione piuttosto seria”. Tuttavia, ha rassicurato tutti sulla sua rapida guarigione nel corso dei prossimi giorni.

La notizia del ricovero di Oprah Winfrey ha preoccupato i suoi milioni di fan, dopo che il Daily Mail ha riportato che la presentatrice aveva avuto problemi di salute, parlando di problemi di natura gastrointestinale. Gayle King ha spiegato: “Aveva una sorta di problema intestinale, una forte influenza che causava perdita di liquidi. Non entrerò nei dettagli”. Oprah è dovuta andare in ospedale rapidamente per disidratazione e ha ricevuto immediatamente una flebo, con King che ha comunque sottolineato la gravità della situazione.

In passato, rimanendo sui “problemi intestinali”, la presentatrice ha parlato apertamente delle sue difficoltà con il sovrappeso. Lo ha rivelato in un’intervista a ‘People’ e, forse, è anche questo che l’ha resa iconica e immediatamente riconoscibile nel mondo. Oprah ha spesso affrontato critiche per il suo peso, ma ora, dopo aver fatto un intervento, ha trovato maggiore pace con se stessa. “Per 25 anni sono stata oggetto di scherno pubblico. […] Ora gestisco meglio il mio peso a lungo termine e mi sono liberata della vergogna una volta per tutte”, ha rivelato nell’intervista.