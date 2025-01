Un Boss Sotto Copertura: Umberto Maccario di Zoom Torino e i Segreti del Fatturato Aziendale

Umberto Maccario è stato il protagonista dell’ultima puntata di Boss in incognito, andata in onda il 20 gennaio. L’amministratore delegato dello Zoom di Torino ha simulato di essere un neo-assunto per conoscere meglio la realtà lavorativa dei suoi dipendenti, senza rivelare la sua vera identità. Lo Zoom, che si trova a Cumiana, in provincia di Torino, è il primo bioparco immersivo in Italia e genera annualmente un fatturato di 17 milioni di euro.

Maccario, laureato all’Università di Torino e proveniente da una famiglia di gioiellieri, è amministratore delegato del Gruppo Zoom da circa quattro anni, pur collaborando con la compagnia dal 2011. Appassionato di viaggi e sport, condivide spesso sui suoi profili social attività come lo sci e mostra un forte interesse per il benessere degli animali.

Il bioparco si distingue per la sua missione di tutela degli animali e in particolare delle specie a rischio. Attraverso la Fondazione Zoom, il gruppo promuove progetti di conservazione della fauna e flora. Lo Zoom è stato creato nel 2009 e si propone di ricreare gli ecosistemi naturali di provenienza degli animali, eliminando le gabbie tradizionali e sostituendole con barriere naturali come corsi d’acqua e vegetazione. Attualmente, ospita 80 specie animali e ricrea 12 habitat, suddivisi in 10 terrestri e 2 acquatici, ispirati alla natura africana e asiatica.