Un bambino che ruba la palla

Marco Travaglio ha espresso critiche severe nei confronti di Beppe Grillo riguardo alle recenti tensioni all’interno del Movimento Cinque Stelle. Ospite del programma “Otto e Mezzo” su La7, Travaglio ha sostenuto che Grillo non ha più chiaro quali siano gli obiettivi del movimento e che non riconosce il malcontento della base, la quale ha manifestato un forte dissenso nei suoi confronti. Il giornalista ha descritto il comportamento di Grillo come infantile, paragonandolo a un bambino che se ne va via col pallone per non far giocare gli altri.

Secondo Travaglio, l’ex leader del M5S ha perso la lucidità e la comunità che un tempo lo sosteneva ora lo ha abbandonato, con quasi due terzi degli iscritti votanti contro di lui. Travaglio ha definito questa situazione come un “fenomeno senile molto triste”, osservando che spesso chi invecchia male tende a ritornare a comportamenti negativi e che Grillo ha qualche risentimento nei confronti di Giuseppe Conte, totalmente ingiustificato visto che è stato lo stesso Grillo a chiamarlo.

In risposta alle critiche, Giuseppe Conte, attuale leader del M5S, ha parlato del tema in un’intervista con Bruno Vespa su Rai1, avvalendosi di termini simili a quelli di Travaglio. Conte ha sostenuto che Grillo desidera “chiudere il campo e portarsi via il pallone”, sottolineando che l’ex garante non ha alcun diritto di rivendicare il simbolo del partito. Inoltre, Conte ha accusato Grillo di un tentativo di sabotaggio nei confronti della costituente del Movimento.

Conte ha chiarito anche che il simbolo appartiene al movimento e ai suoi iscritti, non essendo né di Grillo né del leader attuale. Ha inoltre affermato che se gli iscritti dovessero esprimere la necessità di cambiare il simbolo, tale eventualità sarà discussa mediante strumenti democratici.

Questa situazione riflette un periodo di grande incertezza e conflitti interni nel Movimento, con tensioni crescenti tra Grillo e la nuova leadership rappresentata da Conte.