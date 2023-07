un attimo prima, notano qualcosa

Il cane è paralizzato e stava per essere sottoposto ad eutanasia quando un veterinario si è accorto all’ultimo momento di qualcosa.

Essere al posto giusto nel momento giusto, alcuni animali a quattro zampe hanno la fortuna di incontrare il loro salvatore per puro caso. Un cane paralizzato era ad un passo dalla morte e stava per essere soppresso quando all’ultimo minuto accade il miracolo, scoprendo l’impensabile.

Gli stavano per praticare l’eutanasia: la storia del cane paralizzato di nome Ollie

Il cane di nome Ollie è stato salvato dalla morte all’ultimo minuto quando uno studente di veterinaria in visita, ha scoperto qualcosa di sconcertante sulla sua salute e del perché non riusciva a camminare.

Ollie è un dolcissimo cane da pastore scozzese Shetland di 10 anni che abita a Portland, Oregon, insieme ai suoi genitori umani Al e Joelle Meteney. Dopo il ritorno di una vacanza in campeggio, il cane era diventato sempre più letargico e debole, una condizione che lasciava perplesso il suo veterinario abituale. Tuttavia, esami del sangue e radiografie non avevano rilevato nulla e il 4 maggio, dopo che Ollie era diventato completamente paralizzato e incapace di mangiare, i suoi proprietari, a malincuore, avevano deciso di sopprimere il cane di dieci anni, in modo che non potesse più soffrire.

La coppia ha quindi portato l’animale malato al DoveLewis Emergency Animal Hospital, per praticargli l’eutanasia. È stato lì che Neena Golden, una studentessa di veterinaria che stava facendo esperienza pratica presso l’ospedale, ha fatto la sorprendente scoperta che ha salvato la vita dello sfortunato Ollie. Mentre era letteralmente ad un passo dalla morte, la studentessa lo stava confortando, facendogli carezze e solletico dietro le orecchie, ed è proprio in quel punto lì che ha trovato la causa di tutti i suoi mali: una zecca. Nonostante Ollie indossasse un collare anti zecche durante il viaggio, uno dei parassiti era comunque riuscito ad attaccarsi a lui.

Le neurotossine contenute nella saliva del parassita si sono poi riversate nel sangue di Ollie nel corso dei giorni, causando la paralisi da zecca, una malattia potenzialmente mortale. Questo evento, a detta del veterinario responsabile, è piuttosto raro e che in tutta la sua carriera non ne aveva mai visto uno. Fortunatamente, la zecca è stata rimossa, si sono assicurati che non ne avesse altre e poi è stato mandato a casa. Ora è di nuovo un cane in forze, che riesce a camminare sulle sue zampe e che guarda il mondo con vitalità e gioia.