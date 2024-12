Un attentato alla pacifica convivenza

Ricorrono quarant’anni dalla strage del treno rapido 904 avvenuta nell’antivigilia di Natale del 1984, quando una bomba esplose nei vagoni del treno che attraversava la galleria dell’Appennino. Questo attentato, di natura terroristico-mafiosa, ha causato la morte di sedici persone e quasi trecento feriti, stravolgendo la vita di innocenti, tra cui tre bambini, che si stavano recando a casa per le festività. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha evidenziato come l’attentato rappresenti un attacco alla pacifica convivenza del Paese.

Mattarella ha ricordato che l’attentato si inseriva in una serie di attacchi ai treni, in continuità con le stragi perpetrate dall’eversione nera. Questa strategia mirava a intimidire e destabilizzare, e la mafia avrebbe continuato a colpire la Repubblica anche nei decenni successivi. Un pensiero particolare è stato rivolto alle famiglie delle vittime e a coloro che hanno portato il peso del dolore dopo la tragedia. La solidarietà rinnovata oggi affonda le radici nella forte risposta che il popolo italiano diede di fronte a questo attacco eversivo, dimostrando unità e determinazione.

Le istituzioni furono in grado di respingere il ricatto e di difendere la democrazia, grazie alla reazione civile e all’amore per la libertà del popolo italiano. Mattarella ha sottolineato che questo testimonia un valore da trasmettere alle generazioni future, affinché non dimentichino il sacrificio di chi ha subito la violenza e l’ingiustizia. Il ricordo di tali eventi tragici deve servire a preservare la memoria storica, garantendo che le future generazioni possano apprendere dalle esperienze del passato per costruire un futuro di pace e convivenza.

In conclusione, il messaggio di Mattarella è chiaro: è fondamentale mantenere viva la memoria delle vittime e l’unità del popolo italiano di fronte alla violenza e al terrorismo, affinché simili tragedie non si ripetano. L’anno della commemorazione costituisce un’occasione per riflettere sull’importanza della democrazia e della libertà, valori che devono essere protetti e valorizzati in ogni circostanza.