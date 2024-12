Un Attacco Determinato della Camorra

Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito a Napoli, nel quartiere Forcella, durante una diretta sui social media in cui denunciava insulti ricevuti da alcuni individui. L’aggressione è rapidamente degenerata in sputi e pugni, costringendo l’intervento delle forze dell’ordine in via Sant’Arcangelo a Baiano. Durante la rissa, un ragazzo si è sentito male, richiedendo un’ambulanza, ma Borrelli ha accusato quest’ultimo di aver finto il malore e di essere stato coinvolto nell’aggressione. Nonostante l’arrivo di numerosi agenti, è stata difficile contenere la folla che cercava di attaccare il deputato. Borrelli ha sostenuto che la violenza fosse il risultato della sua denuncia contro un garage abusivo, presumibilmente gestito da una famiglia legata a un clan camorristico.

Il deputato ha condiviso una foto del suo volto ferito, con un occhio gonfio e gli occhiali rotti, accompagnandola con un lungo messaggio in cui esprime il suo sfogo riguardo all’accaduto. Ha descritto come decine di persone si siano scagliate contro di lui, giustificando l’intervento delle pattuglie di polizia. Nella diretta su Facebook, ha ripetuto che gli agenti sembravano “indietreggiare di fronte alla camorra”. Il video mostra chiaramente le forze dell’ordine in difficoltà nel contenere la folla, con alcuni agenti e operatori del 118 che sono stati colpiti.

Borrelli ha intrapreso l’azione a seguito di numerose segnalazioni da commercianti locali su soste abusive e minacce alla concorrenza. Ha descritto quanto accaduto come un evento di gravità inaudita, sottolineando che la camorra cerca di cacciare via le autorità da un’area che considera di sua proprietà. La diretta era iniziata nel centro di Napoli, dove Borrelli stava raccontando fatti gravi, e nel video sono visibili scene di tensione.

Dopo un’aggressione verbale da parte di due donne, intervenute in suo danno, Borrelli ha enfatizzato che anche le donne legate alla camorra debbano essere perseguite. L’aggressione è continuata per diversi minuti, fino a quando la diretta è stata interrotta, evidenziando l’intensità e la pericolosità della situazione.