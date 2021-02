Moreno Conficconi degli Extraliscio è il primo artista di Sanremo positivo al Covid: lo riporta il quotidiano genovese Il Secolo XIX.

Parte sotto una cattiva stella il Festival di Sanremo 2021. A due settimane dall’inizio della kermesse, arriva il primo artista positivo al Covid. Secondo quanto rivelato dal Il Secolo XIX, quotidiano genovese, si tratterebbe di Moreno Conficconi, detto Il Biondo, artista degli Extraliscio, formazione in gara insieme a Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti con il brano Bianca luce nera. L’artista sarebbe risultato positivo al tampone di controllo prima di accedere al Teatro Ariston.

Sanremo 2021: Moreno Conficconi positivo al Covid

Moreno, uno dei componenti degli Extraliscio insieme a Mirco Mariani e Mauro Ferrara, avrebbe effettuato il test poco prima di entrare in teatro per le prove del Festival in programma dal 2 al 6 marzo, risultato purtroppo positivo.

Amadeus

Adesso sia lui che gli altri componenti del gruppo dovranno osservare la quarantena, scattata immediatamente. Il protocollo prevede anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dal gruppo. Stando a quanto previsto dal Ministero della Salute, le persone asintomatiche o sintomatiche positive al Covid possono rientrare in comunità dopo un isolamento di almeno 10 giorni, accompagnato da un test molecolare negativo. Tra poco più di una settimana sapremo dunque se gli Extraliscio potranno partecipare alla gara o meno.

Sanremo 2021: cosa succede se un cantante ha il Covid?

Durante la conferenza stampa di presentazione di Sanremo, il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, e il vicedirettore Claudio Fasulo, avevano rivelato che da dicembre a oggi su oltre 960 tamponi effettuati a Sanremo mai nessuno era risultato positivo. Tuttavia, già la scorsa settimana durante le prove a Roma un tecnico del suono era stato individuato come primo positivo.

Ricordiamo che, in caso di positività di un artista in gara, scatterebbe la clausola Ritiri del regolamento, una clausola che prevede il ritiro in casi di necessità o forza maggiore. E anche l’isolamento e la quarantena rientrerebbero in questi casi. Perciò, se un artista sarà positivo durante la gara, verrà automaticamente escluso.