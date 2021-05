Un caporal maggiore dell’Esercito era l’anello di congiunzione tra l’ex giudice molfettese Giuseppe De Benedictis e i trafficanti di armi baresi: l’uomo ha 43 anni ed era incensurato fino a poche ore fa, quando la Squadra Mobile di Bari gli ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per traffico e detenzione di armi ed esplosivi, anche da guerra, e relativo munizionamento e di ricettazione. Stesse accuse per De Benedictis, che in carcere si trova già dal 24 aprile, quando è stato arrestato per corruzione in atti giudiziari insieme all’avvocato barese Giancarlo Chiariello. La posizione di entrambi nell’ambito dell’inchiesta per corruzione domani sarà esaminata dal Tribunale del Riesame di Lecce, dopo che la gip Giulia Proto ha già rigettato un’istanza di scarcerazione avanzata dagli avvocati di De Benedictis. Intanto una nuova tegola è piovuta sulla testa del giudice, con l’ulteriore ordinanza.

L’inchiesta è nata nell’ambito di verifiche che la Direzione distrettuale antimafia di Bari stava effettuando su un ingente traffico d’armi da parte della criminalità organizzata e nell’ambito della quale è stata ascoltata una conversazione tra il militare e il giudice. Il procedimento è stato quindi trasferito per competenza a Lecce e affidato ai pm Roberta Licci e Alessandro Prontera, che coordinano anche l’inchiesta sul presunto giro di mazzette al tribunale di Bari.

Arsenale di armi da guerra sequestrato in una masseria pugliese



Le indagini della Squadra Mobile di Bari – coordinata dal primo dirigente Filippo Portoghese – hanno consentito di scoprire che quell’enorme movimentazione di armi di cui avevano sentito parlare nelle intercettazioni conduceva a una masseria di Andria, di proprietà dell’imprenditore agricolo Antonio Tannoia. Quest’ultimo è stato arrestato il 29 aprile, giorno in cui è stato scoperto l’arsenale.

All’interno di una botola in un casolare attiguo alla masseria sono stati trovati più di 200 pezzi tra fucili mitragliatori, fucili a pompa, mitragliette comunemente usate dalla criminalità organizzata in agguati armati (tra gli altri, 2 kalashnikov, 2 fucili d’assalto AR15, 6 mitragliatrici pesanti Beretta MG 42, 10 MAB, 3 mitragliette UZI), armi antiche e storiche, pistole di vario tipo e marca, esplosivi, bombe a mano ed una mina anticarro, oltre a circa 100.000 munizioni di vario calibro.