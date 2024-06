un antipasto vegetariano e gustoso

Prepariamo il flan di peperoni, un antipasto dalla consistenza morbida e leggera e dal sapore genuino.

Il flan di peperoni è un antipasto adatto a tutti, anche per chi segue una dieta vegetariana. Per il suo gusto incredibile, può essere servito anche come piatto unico e deliziarvi durante un pranzo in compagnia. A rendere particolare questo antipasto è la presenza dei peperoni, buono e versatile sempre e adattabile quasi a ogni ricetta. L’impasto è molto semplice da fare e richiede una corta lista di ingredienti; con uova, panna e poco altro avrete una pietanza dalla consistenza soffice e dal sapore audace. Una volta cotti, i peperoni vanno frullati e amalgamati al resto del composto. Basta una veloce cottura in forno, per ottenere un flan buono da leccarsi i baffi!

Flan di peperoni

Preparazione della ricetta per il flan di peperoni

Per prima cosa, lavate i peperoni, tagliateli in due e pulite l’interno. Dopo aver eliminato le due estremità, le parti bianche e i semi, potete tagliarli a strisce. Disponete i pezzi su una teglia, rivestita con carta forno, e fate abbrustolire a 180°C per 30 minuti. Una volta raffreddati, potete togliere la buccia, se preferite. Tagliate i peperoni a pezzi più piccoli e versateli nel recipiente di un mixer; qui, frullateli per ridurli in crema. In una ciotola, sgusciate le uova e sbattetele; poi, aggiungete la panna. Versate anche il formaggio grattugiato e mescolate. A questo punto, aggiungete la purea di peperoni e insaporite con sale e pepe; mescolate energicamente, per avere un composto omogeneo, a cui dovete amalgamare anche le uova. Successivamente, spennellate del burro fuso sulle pareti interne degli stampini. Distribuite il composto in essi. Prendete una taglia da forno e riempitela per metà altezza con acqua. Mettete all’interno gli stampini. Fate cuocere a 180°C per 45 minuti. Al termine, potete sfornarli e capovolgerli su un piatto per servirli.

Conservazione

Il flan di peperoni è un antipasto buonissimo, con una consistenza molto morbida ma un retrogusto rustico e genuino. Potete conservarlo per 2 giorni, in frigo.

