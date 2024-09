Un Anno e Mezzo di Separazione

Katia Follesa e Angelo Pisani, noti comici lombardi, hanno recentemente rivelato sui social di essere “felicemente separati”, pur continuando a lavorare insieme. La loro separazione risale a un anno e mezzo fa, ma avevano preferito non comunicarlo immediatamente, ritenendo che non Sarebbe importato a nessuno. Ora, hanno deciso di chiarire la situazione per mettere a tacere le voci di rottura che circolavano.

La coppia si è conosciuta nel 1999 a “Zelig”, quando Pisani era parte del duo “Pali e Dispari”. La loro relazione è durata dal 2006 fino al 2014, anno in cui si erano separati per un periodo, ma avevano poi ripreso a stare insieme, anche per il bene della loro figlia Agata, nata nel 2010. Tuttavia, il legame sentimentale si è nuovamente interrotto senza, però, compromettere il loro rapporto lavorativo attuale.

In un video condiviso su Instagram, i due comici hanno annunciato nuove date di spettacoli teatrali insieme, evidenziando che la loro separazione non ha portato a una rottura totale, ma a una nuova opportunità di crescita personale per entrambi. Katia e Angelo hanno sottolineato che, nonostante non stiano più insieme sentimentalmente, sono ancora “due persone, due anime” libere di essere se stesse e felici.

Durante l’annuncio, Katia ha scherzato affermando che sono “felicemente separati”. Hanno anche chiarito che la separazione non è stata una decisione facile, ma necessaria per il loro benessere. L’importanza della loro relazione come genitori è stata evidenziata, con motivazioni condivise per mantenere buoni rapporti.

In questo modo, Katia e Angelo dimostrano che una separazione non deve necessariamente significare la fine di un rapporto profondo, ma può anche rappresentare una fase di transizione verso una nuova forma di collaborazione e amicizia. Concludendo, i due comici proseguono nella loro carriera artistica, consolidando la loro professionalità e la loro amicizia, inspirando anche altre coppie a gestire le separazioni in modo sano e costruttivo.