Un anno di Affari Sociali, il primo bilancio del Presidente Ugo Cappellacci

“Un anno in prima linea sui temi appassionanti perché vanno al cuore, agli aspetti più rilevanti della nostra esistenza come singoli e come collettività”. Con queste parole il Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci, ha introdotto la pubblicazione sui social di un video in cui ripercorre il lavoro svolto in questo primo scorcio di Legislatura. Numerose le iniziative portate avanti: dall’indagine conoscitiva sui pronto soccorso alla legge sull’oblio oncologico, dalla legge per gli anziani fino ai provvedimenti per la celiachia pediatrica e gli screening per il diabete, passando per la legge anti-bullismo. Sono questi i principali provvedimenti in 280 sedute, 145 ore, alle quali si aggiungono 102 incontro istituzionali e 74 partecipazioni a convegni sui temi riguardanti le funzioni della Commissione.