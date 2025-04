Un angolo di paradiso tra le colline marchigiane: tra grotte e castelli si trova un borgo medievale che è un vero e proprio tesoro.

Un viaggio nel cuore delle Marche porta alla scoperta del borgo medievale di Genga, situato nella provincia di Ancona. Questa regione è nota per la sua storia, cultura e bellezze naturali, con colline dolci e splendide spiagge sul Mar Adriatico. Genga, con una storia che risale ai Piceni e agli Umbri, è diventata un centro feudale nell’epoca medievale, sotto la potente famiglia dei Conti della Genga, tra cui spicca Annibale della Genga, noto come Papa Leone XII.

Il borgo è rinomato per il suo castello medievale che conserva antiche mura difensive. Tra le attrazioni principali, vi è l’Abbazia di San Vittore alle Chiuse, esempio di architettura romanica, e le Grotte di Frasassi, famose grotte carsiche all’interno del Parco naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi. Imperdibili sono anche il Tempio del Valadier e l’eremo di Santa Maria Infra Saxa.

Per chi ama le attività all’aria aperta, Genga offre opportunità di trekking, ciclismo, arrampicata e speleologia, oltre a birdwatching e passeggiate a cavallo. Queste esperienze permettono di esplorare la bellezza naturale della zona.

Genga è facilmente raggiungibile. In auto, si può percorrere l’autostrada A14 e la SS76 da Ancona o la SP360 da Senigallia. Inoltre, la stazione ferroviaria sulla linea Ancona-Roma facilita l’accesso anche in treno, rendendo il borgo accessibile anche tramite bus dai paesi limitrofi. In conclusione, Genga rappresenta un autentico tesoro da scoprire e vivere.