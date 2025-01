Un Amore alla Volta Buona

Il cantante Pago, ospite nel salotto di Caterina Balivo, ha ricevuto un videomessaggio inaspettato dalla compagna Serena Enardu. Nel messaggio, Serena ha espresso il suo amore per Pago, sottolineando l’importanza del loro rapporto, costruito nel corso di 13 anni tra alti e bassi. Ha parlato della loro storia, segnata da periodi di crisi che però hanno rafforzato il loro legame, rendendolo più sincero e complice. Serena ha condiviso la sua voglia di invecchiare con Pago, dichiarando di essere orgogliosa dell’uomo che è.

Pago ha reagito con emozione, ricordando le difficoltà affrontate insieme e l’importanza di non dimenticare ciò che li rende felici. Ha confermato che presto si sposeranno, rivelando di aver già fatto la proposta a Serena durante le festività natalizie, inginocchiandosi di fronte ai genitori. Anche se la data delle nozze non è ancora stata ufficializzata, Pago ha promesso alla Balivo che la comunicheranno non appena decideranno. Entrambi sono entusiasti di questo passo e i fan non vedono l’ora di conoscere i dettagli del matrimonio.

La giornata si è rivelata ricca di emozioni e dimostrazioni d’affetto, mostrando come, nonostante le difficoltà, il loro amore sia più forte che mai.