Il virus fra le feste in Sardegna fra gli influencer continua a girare indisturbato dato che dopo l’annuncio del ricovero di due ex tentatrici di Temptation Island e l’isolamento domiciliare di due ex corteggiatrici di Uomini e Donne, oggi è arrivata la conferma che anche l’ex tronista Andrea Melchiorre è stato trovato positivo.

Andrea Melchiorre, al contrario delle sue colleghe, è totalmente asintomatico e sta benissimo, anche se è costretto a restare in quarantena fin quando il tampone non risulterà negativo al Covid-19.

Insomma, se fino a qualche settimana fa venivano presi di mira solo gli influencer di ritorno dalle Isole Baleari e dalla Grecia, ora sembrerebbe essere la Sardegna la nuova meta sotto attacco.

Come riportato dall’Unione Sarda, infatti, ieri nel Lazio sono state trovate positive 97 persone che avevano passato le vacanze in Sardegna, mentre in Campania sono state tracciate altre 14 persone che erano di ritorno da Cagliari, facendo molto arrabbiare il Presidente della Regione, De Luca.

“Sulla base dei contagi che registriamo anche oggi, emerge un dato estremamente preoccupante per chi rientra dalla Sardegna”.

E pensare che Raffaella Mennoia lo aveva previsto: