Un altro infortunio sul lavoro

Un incidente sul lavoro si è verificato nella frazione di Puia, nel comune di Prata di Pordenone, il 26 ottobre. Un uomo di 52 anni, originario di Cordenons, ha subito gravi ferite mentre si trovava nello stabilimento della Kristalia, specializzata in arredamento di design. L’uomo è stato colpito da un carrello elevatore in manovra e schiacciato contro un muro. È stato trasportato in elicottero all’ospedale di Udine, in condizioni serie, con un trauma toracico-addominale, anche se non risulta in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto all’interno del magazzino dell’azienda, durante una manovra ordinaria del carrello elevatore. Le prime ricostruzioni indicano che la vittima potrebbe essere stata in un punto cieco, non visibile al conducente del muletto. I soccorsi, tra cui ambulanza e automedica, sono giunti rapidamente sul posto per stabilizzare l’uomo. A seguito di questo episodio, più indagini sono in corso da parte della struttura sanitaria per la sicurezza degli ambienti di lavoro per determinare eventuali responsabilità e verificare se ci sono state irregolarità nelle misure di sicurezza adottate.

L’incidente dimostra i rischi associati ai mezzi in movimento, come i carrelli elevatori, specialmente in contesti industriali affollati. Nonostante le normative di sicurezza stringenti, basta un attimo di disattenzione per provocare eventi tragici. Le indagini cercheranno di chiarire se la causa dell’incidente è attribuibile a un errore del conducente o a una carenza di visibilità nelle aree di transito.

Questo episodio si inserisce in un quadro nazionale dove, secondo i dati Inail, nel 2023 c’è stata una riduzione degli incidenti sul lavoro, con un calo del 16,1% nelle denunce e del 9,5% nei casi mortali rispetto all’anno precedente. Tuttavia, i primi mesi del 2024 hanno mostrato un aumento preoccupante, con oltre 299 mila denunce di infortunio e 469 morti sul lavoro nei primi sei mesi, registrando un incremento del 4,2% rispetto al 2023. La situazione è ulteriormente complicata dagli “incidenti plurimi”, come quello verificatosi alla fabbrica Toyota di Borgo Panigale, che ha causato la morte di due operai.