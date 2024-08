Un altro grave lutto nella musica, l’amatissimo artista è morto: l’annuncio poco fa 

Aveva solamente 39 anni il famosissimo rapper Beatking. L’uomo, conosciuto per i suoi successi musicali e per la sua personalità estremamente originale, è venuto a mancare qualche ora fa, provocando un grande sgomento in tutti i suoi fan.

A dare l’annuncio della sua morte la sua manager Tasha Felder.

È morto Beatking: il rapper aveva 39 anni

Un giorno molto triste per la musica e per il rap. Poche ore fa si è infatti spento Beatking, il famoso rapper il cui vero nome era Houston Justin Riley. L’uomo aveva per l’appunto cominciato a muovere i primi passi nel mondo della musica a Houston e da quel momento in poi il suo successo non si era mai fermato.

La sua intraprendenza e il suo talento lo hanno portato a collaborare con nomi molto famosi del settore, come ad esempio T-Pain. Il suo esordio nel campo musicale era avvenuto grazie alla madre, con la quale l’uomo aveva cominciato a cantare quando era giovane prendendo parte al coro gospel della chiesa.

Nel 2010 aveva poi prodotto un mixtape, King of the club, e aveva immediatamente riscosso un grandissimo successo nel pubblico. Una delle sue canzoni più importanti rimane Then Leave, con la quale ha raggiunto la consacrazione nel 2020. Pochi mesi fa aveva inoltre preso parte ad uno spettacolo con Nicki Minaj.

La morte dell’artista e l’annuncio della sua manager

Gli ultimi tempi non sono di certo stati dei più facili per questo artista, in quanto ha sofferto di gravi problematiche come ad esempio la depressione. Il rapper aveva dichiarato come sentisse molto spesso la pressione di dare il massimo e come, in più occasioni, sia stato obbligato a indossare degli abiti che non sentiva suoi.

Allo stesso tempo Beatking non ha mai ceduto e ha cercato di farsi forza, cogliendone nella quotidianità le cose più belle. A comunicare al mondo la notizia legata alla morte dell‘artista la sua manager Tasha Felder che ha utilizzato queste parole su Instagram.

