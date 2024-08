Un altro grande lutto nel mondo del cinema, la famosissima attrice si è spenta troppo presto

Un altro grande lutto ha colpito il mondo del cinema e più precisamente un filone che da sempre appassiona telespettatori di ogni età. Si è spenta 72 anni la bravissima Connie Chiume, attrice che ha preso parte alla saga di Black Panter.

Ecco un piccolo omaggio alla sua vita e la sua carriera.

Addio a Connie Chiume: la donna si è spenta a 72 anni

Poche ore fa è scomparsa l’attrice e regista con Connie Chiume, la quale aveva da poco compiuto 72 anni. La donna, le cui origini erano sudafricane, era particolarmente nota per i ruoli ricoperti nei film della Marvel Universe, come ad esempio Black Panther e il suo sequel.

Connie Chiume

Connie però, ha preso parte a molte altre pellicole, come ad esempio il film musicale incentrato sulla vita di Beyoncé ovvero Black is King. Proprio per questa ragione i fan della donna sono rimasti sbigottiti alla notizia della sua morte.

L’annuncio della sua dipartita è stato dato sui social dai familiari e dai parenti stretti. Non si sa nulla, invece, in merito alle cause della morte, in quanto nessuna notizia è stata dichiarata sino a questo momento.

La carriera di Connie

Connie ha lasciato un grande vuoto in tutti coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerla e lavorare con lei. Pare che la donna sia mancata nell’ospedale di Garden City e che la famiglia abbia chiesto il rispetto del lutto in quanto estremamente provati dal dolore.

Connie Chiume sul set

Connie è nata in Sud Africa nel 1952 in una famiglia molto numerosa. La sua carriera è iniziata in maniera molto diversa da come è proseguita, in quanto il suo primo lavoro è stato quella di infermiera. Quando poi si è trasferita in Grecia negli Anni 70 ha avuto la possibilità di cimentarsi nel mondo dello spettacolo e da lì non è più tornata indietro.

Nel 2018 è poi giunta ad Hollywood dove è stata per l’appunto scelta per interpretare l’anziana delle tribù di Black Panther. La donna aveva raccontato di essere andata alle audizioni senza sapere che cosa avrebbe dovuto interpretare, ma alla fine è stata scelta proprio per la sua unicità. La ricordiamo inoltre per aver interpretato Sarabi, la mamma di Simba, nel musical della Disney.