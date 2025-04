Un altro bimbo in arrivo: i rumors sempre più insistenti, grande gioia per l’ex tronista

Giorgia Lucini ha recentemente chiarito le voci riguardanti una presunta gravidanza dopo aver pubblicato un video su Instagram che ha suscitato speculazioni. Molti follower hanno interpretato il contenuto come un indizio di un possibile terzo figlio, evocando ricordi legati alla sua prima gravidanza con il figlio Riccardo. Tuttavia, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha smentito fermamente queste voci, chiarendo che, sebbene desideri una famiglia numerosa, attualmente non è in dolce attesa. Ha dichiarato: “Mi piacerebbe tantissimo… ma non è proprio il momento esatto,” evidenziando che la sua priorità attuale è la preparazione per il matrimonio con Federico Loschi.

Giorgia e Federico, già genitori di Riccardo e Tommaso, si stanno dedicando completamente ai preparativi del grande giorno. La proposta di matrimonio è avvenuta all’inizio dell’anno, dopo otto anni di fidanzamento, realizzando così il sogno di Giorgia di indossare un abito bianco. Tuttavia, l’idea di un terzo figlio è momentaneamente accantonata, poiché il compagno non condivide la stessa entusiastica visione.

Le reazioni dei follower sono state miste; molti hanno espresso felicità e congratulazioni per un ipotetico arrivo di un nuovo membro della famiglia, mentre altri hanno dovuto rivedere le loro affermazioni dopo la smentita. Giorgia ha risposto prontamente ai commenti, dimostrando un buon rapporto con i suoi fan. Nonostante il desiderio di avere più figli, ha scelto di concentrarsi sulle attuali priorità, evidenziando l’evoluzione della sua storia personale e professionale.