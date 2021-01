Travolto da una valanga, un giovane scialpinista è in gravi condizioni in ospedale. L’incidente questa mattina a La Gardetta, nel comune di Acceglio nel Cuneese: intorno alle 11.40 è avvenuto il distacco di neve che ha travolto lo scialpinista, una settantina di metri il fronte per 250 metri almeno di scivolamento.

E’ un militare 23enne originario di Bologna, F. C. le sue iniziali. Era insieme a un amico originario del Cuneese, rimasto illeso, che ha dato l’allarme. Il soccorso alpino ha trovato il giovane sotto un metro e mezzo di neve, in arresto cardiaco. È stato recuperato e soccorso, per poi essere trasportato con l’elicottero all’ospedale Santa Croce di Cuneo. Sono intervenuti anche vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza.

E’ morto invece alle Molinette il 46enne Maurizio Orlandin, lo scialpinista di Omegna (Vco) – è vicepresidente del Cai di Omegna e istruttore di scialpinismo – travolto ieri da una valanga sempre in Valle Maira. L’uomo era ricoverato alle Molinette di Torino, dove è arrivato in ipotermia dopo due arresti cardiaci.