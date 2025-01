Un aggiornamento per OnePlus 13 migliora le performance fotografiche

L’aggiornamento recente per OnePlus 13 introduce importanti miglioramenti alle funzionalità fotografiche del dispositivo, tra cui ottimizzazioni nei colori delle immagini in modalità Master e un affinamento dei toni nella modalità Photo. Inoltre, il sistema di zoom è stato potenziato, offrendo immagini più nitide e dettagliate. L’aggiornamento, identificato come CPH2649_15.0.0.405, è attualmente disponibile in India e si prevede un roll-out globale a breve. Gli utenti potranno godere di una maggiore stabilità nell’app fotocamera, che migliorerà l’esperienza di scatto.

Il pacchetto include anche significativi miglioramenti alla stabilità e compatibilità di Wi-Fi e Bluetooth, assicurando connessioni più affidabili e una compatibilità con un numero maggiore di dispositivi. Questi aggiornamenti promettono una reattività superiore nelle operazioni quotidiane, consentendo un’interazione più fluida tra le applicazioni, con un rischio ridotto di lag, anche durante l’uso di app più impegnative.

La gestione delle risorse del dispositivo è stata ottimizzata, migliorando le performance complessive. La compatibilità estesa permette interazioni con una varietà di dispositivi, dalla sonorizzazione in alta definizione a vari accessori smart, favorendo l’integrazione di OnePlus 13 nell’ecosistema digitale degli utenti. Pertanto, i possessori possono sfruttare al meglio dispositivi come cuffie Bluetooth e speaker. Inoltre, queste migliorie garantiscono una gestione più efficiente del segnale, traducendosi in una navigazione più fluida e streaming di contenuti senza interruzioni, migliorando la qualità delle videochiamate e delle sessioni di gaming online.