Un affascinante viaggio nel cuore delle Alpi: alla scoperta di un borgo medievale tra castelli e tradizioni in Valle d’Aosta

La Valle d’Aosta, situata nel nord Italia, è famosa per la sua bellezza montuosa e la biodiversità. Tra le sue valli si trova il borgo medievale di Verrès, che si affaccia sulla Dora Baltea, all’inizio della Val d’Ayas e ai piedi del Monte Rosa. Il borgo ha origini preromaniche e fu un importante snodo della Via delle Gallie, costruita dall’imperatore Augusto. Nel Medioevo, Verrès divenne un feudo delle famiglie nobili, in particolare degli Challant, che costruirono il storico castello che domina il paese.

Verrès è caratterizzato da una ricca offerta culturale e storica. Si trova lungo la Via Francigena, un importante percorso di pellegrinaggio europeo. I visitatori possono esplorare vari monumenti, tra cui il Castello di Verrès, che ospita eventi storici come il Carnevale, e la Collegiata di Saint-Gilles, esempio di architettura medievale. Un altro sito interessante è La Murasse, che offre una vista panoramica sul borgo. Per gli amanti della natura, l’Arboretum La Borna du Laou offre percorsi di trekking in un contesto verde.

Nei dintorni è possibile visitare il Parco Naturale del Mont Avic per attività all’aperto come escursioni e mountain bike, e il Forte di Bard, che ospita mostre e musei. Verrès è facilmente raggiungibile in auto, bus o treno, con Aosta a circa 38 km di distanza. Questo pittoresco borgo è un luogo ideale per fare un viaggio nel tempo tra storia, cultura e natura.