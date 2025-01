Un 2025 di salute e benessere: i consigli degli esperti

Per un 2025 di salute e benessere, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) suggerisce di adottare alcune misure per migliorare la salute fisica e mentale. L’inizio dell’anno rappresenta un momento adatto per fissare buoni propositi e prendere decisioni importanti.

Ecco i 10 consigli dell’ISS:

Limitare l’uso dello smartphone: Oltre il 25% degli adolescenti presenta una dipendenza da smartphone, incidendo negativamente su sonno e relazioni. È utile creare "zone senza smartphone" in casa per favorire interazioni reali. Evitare l’alcol: L’alcol è tossico e cancerogeno e può aumentare significativamente il rischio di malattie. Rinunciare a un bicchiere durante i pasti può aiutare a perdere peso e ridurre il rischio di alcuni tipi di cancro. Smettere di fumare: Abbandonare il fumo porta benefici immediati e a lungo termine. Il rischio di malattie cardiovascolari si dimezza dopo un anno di astinenza. Consumare 5 porzioni di frutta e verdura: Solo il 7% della popolazione italiana osserva questa raccomandazione. Un’alimentazione sana contribuisce a ridurre il rischio di malattie croniche. Controllare la pressione sanguigna: La pressione alta è un importante fattore di rischio per molte malattie. Monitorarla regolarmente aiuta a mantenere condizioni di salute ottimali. Ridurre l’impatto ambientale: Adottare le pratiche di riduzione, riutilizzo e riciclo (3R) aiuta a contenere la produzione di rifiuti e l’inquinamento. Conservare i cibi in modo sicuro: È fondamentale seguire le etichette alimentari per evitare rischi per la salute legati a cibi mal conservati. Cercare supporto per il benessere psicologico: Le difficoltà emotive possono essere gestite chiedendo aiuto a esperti attraverso terapie appropriate. Prevenire le malattie infettive: Lavarsi le mani frequentemente riduce la trasmissione di patogeni; le precauzioni sono importanti anche durante i viaggi. Affidarsi a fonti affidabili per le informazioni sulla salute: È cruciale non cadere nell’“infodemia” e reperire informazioni solo da fonti autorevoli per evitare confusioni e comportamenti rischiosi.

Seguendo questi consigli è possibile migliorare la qualità della vita e promuovere una salute migliore per il 2025.